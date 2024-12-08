Ворожі дрони на Херсонщині у неділю вже вбили чоловіка і поранили 6 мешканців

У Кіндійці на Херсонщині внаслідок скидання вибухівки з дрона загинув чоловік, четверо людей дістали поранень, також двох людей поранено в Херсоні.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська ОВА у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "На жаль, сьогодні російські військові забрали життя ще однієї людини на Херсонщині.

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Внаслідок скидання вибухівки з дрона загинув житель Кіндійки. 73-річний чоловік дістав смертельні поранення".

Деталі: Як повідомляє ОВА, у неділю в Кіндійці постраждали також 42-річний чоловік, 59-річний чоловік, 40-річна жінка та 79-річна жінка.

Крім того, у Херсоні через ворожі дрони постраждали 62-річний та 56-річний чоловіки.

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Що передувало: Як писало видання Financial Times, Росія використовує мирне населення українських міст для покращення свої атак дронами-камікадзе і навичок операторів дронів. Західні медіа вважають, що окупанти таким чином "експериментують" з цивільними.

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