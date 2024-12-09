У Білому домі вважають, що падіння режиму Асада в Сирії вказує на ослаблення РФ та Ірану

Заступник радника з національної безпеки Білого дому Джон Файнер вважає, що падіння режиму Башара Асада в Сирії свідчить про ослаблення Росії та Ірану.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтервʼю CNN

Деталі: За словами Файнера, Москва та Тегеран, які були основними опорами для режиму Асада, "були повністю захоплені цим зненацька, але це не було просто помилкою і не було просто випадковістю".

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"(Режим Асада. – Ред.) фактично став російсько-іранським спільним підприємством всередині Сирії, і обидва партнери по спільному підприємству більше не могли надавати підтримку, необхідну режиму для виживання, і це значною мірою пояснює, чому він більше не при владі", – додав він.

Представник Білого дому нагадав, що це не перша втрата Ірану на Близькому Сході в останні місяці, нагадавши про ослаблені війною з Ізраїлем угруповання ХАМАС і "Хезболла".

"Іран зараз не на піку сил, і про наслідки цього дозволю говорити іншим, але це, відверто кажучи, результат роботи Сполучених Штатів і наших партнерів протягом останнього року, яка привела нас до цього моменту", – констатував Файнер.

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З іншого боку, війна в Україні вже "показала, яким партнером у сфері безпеки Росія може бути для інших країн", додав радник.

Нагадаємо, повстанці в Сирії 8 грудня заявили, що взяли під контроль столицю Дамаск, сигналізуючи про кінець понад двох десятиліть правління Асада. Асад, наскільки відомо, перебуває у Москві.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що США працюватимуть над захистом від терористичної загрози, що може надійти від Сирії після раптового повалення там режиму Башара Асада.