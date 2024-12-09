Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Білому домі вважають, що падіння режиму Асада в Сирії вказує на ослаблення РФ та Ірану

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 9 грудня 2024, 22:33
У Білому домі вважають, що падіння режиму Асада в Сирії вказує на ослаблення РФ та Ірану
Заступник радника з національної безпеки Білого дому Джон Файнер. Getty Images

Заступник радника з національної безпеки Білого дому Джон Файнер вважає, що падіння режиму Башара Асада в Сирії свідчить про ослаблення Росії та Ірану.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтервʼю CNN

Деталі: За словами Файнера, Москва та Тегеран, які були основними опорами для режиму Асада, "були повністю захоплені цим зненацька, але це не було просто помилкою і не було просто випадковістю".

Реклама:

"(Режим Асада. – Ред.) фактично став російсько-іранським спільним підприємством всередині Сирії, і обидва партнери по спільному підприємству більше не могли надавати підтримку, необхідну режиму для виживання, і це значною мірою пояснює, чому він більше не при владі", – додав він.

Представник Білого дому нагадав, що це не перша втрата Ірану на Близькому Сході в останні місяці, нагадавши про ослаблені війною з Ізраїлем угруповання ХАМАС і "Хезболла".

"Іран зараз не на піку сил, і про наслідки цього дозволю говорити іншим, але це, відверто кажучи, результат роботи Сполучених Штатів і наших партнерів протягом останнього року, яка привела нас до цього моменту", – констатував Файнер.

РЕКЛАМА:

З іншого боку, війна в Україні вже "показала, яким партнером у сфері безпеки Росія може бути для інших країн", додав радник.

Нагадаємо, повстанці в Сирії 8 грудня заявили, що взяли під контроль столицю Дамаск, сигналізуючи про кінець понад двох десятиліть правління Асада. Асад, наскільки відомо, перебуває у Москві.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що США працюватимуть над захистом від терористичної загрози, що може надійти від Сирії після раптового повалення там режиму Башара Асада.

СШАСиріяІранРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено, фотоРосіяни влучили дроном у дев'ятиповерхівку в Харкові, шестеро людей постраждали

Рятувальники кажуть про 60-80 постраждалих внаслідок інциденту на ярмарці в Магдебурзі

Зеленський погодив понад 30 нових послів

Reuters: Технічні проблеми в РФ зупинили постачання російської нафти трубопроводом "Дружба"

Україна і США попередньо домовились про дату візиту генерала Келлога в Київ

Фіцо заявив, що Зеленський винен у "газовій кризі" Словаччини

Усі новини...
США
ЗМІ: У США затримали ймовірного вбивцю гендиректора компанії медичного страхування
Росіяни знайшли лазівку, щоб купувати мікросхеми у США попри санкції – Bloomberg
Німеччина і США об'єднають зусилля у розробці для ЗСУ єдиної програми управління дронами
Останні новини
02:08
У Магдебурзі затримали підозрюваного в смертельному наїзді на відвідувачів різдвяного ярмарку
01:59
БоксМіж командами Усика та Ф’юрі виникла суперечка щодо призначення нового третього судді у реванші
01:30
Спостерігачі ОБСЄ опублікували фінальний звіт про парламентські вибори в Грузії
00:56
МВФ схвалив новий транш для України в розмірі $1,1 мільярда
00:25
оновлюєтьсяРосія атакує Україну дронами-камікадзе
23:56
велоспортПрезентовано маршрут Вуельти-2025
23:51
оновлено, фотоРосіяни влучили дроном у дев'ятиповерхівку в Харкові, шестеро людей постраждали
23:45
Новини економіки 20 грудня: ракетна та хакерська атаки РФ по Україні
23:26
На фронті від початку доби відбувся 191 бій, з них пів сотні на Курщині – Генштаб
23:02
боксУсик закликав звільнити захисників "Азовсталі" на церемонії зважування з Ф'юрі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: