ЗМІ: У США затримали ймовірного вбивцю гендиректора компанії медичного страхування
У американському штаті Пенсільванія в понеділок затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві генерального директора однієї з найбільших американських компаній, що займаються медичним страхуванням, Браяна Томпсона.
Деталі: За даними видання, підозрюваного серед клієнтів впізнав працівник McDonald's і викликав поліцію. Працівники поліції ідентифікували чоловіка, як 26-річного Луїджі Манджоне.
Із собою у нього було "кілька предметів, що пов'язують його з інцидентом", зокрема маска і вогнепальна зброя. Також поліцейські знайшли кілька посвідчень особи – одне зі справжнім ім'ям, інше підроблене. Зокрема, при собі в нього були американський паспорт і підроблене посвідчення особи штату Нью-Джерсі, яке використовували для реєстрації в хостелі в Нью-Йорку, де підозрюваного помітили перед стріляниною.
Поліція також стверджує, що при собі у нього був рукописний "тристорінковий маніфест", який проливає світло на його "мотиви і мислення" і свідчить, що він, "схоже, відчуває неприязнь до корпоративної Америки".
У профілі Манджоне в LikedIn зазначено, що він працював інженером з обробки даних у TrueCar, цифровому сайті роздрібної торгівлі новими і старими автомобілями.
Що передувало:
- У центрі Нью-Йорка 4 грудня невідомий відкрив вогонь та застрелив генерального директора однієї з найбільших американських компаній, які займаються медичним страхуванням, Браяна Томпсона.
- За даними ВВС, вбивство Томпсона в центрі Нью-Йорка стало шоком для Америки, але водночас висвітлило масштабну проблему: індустрію медичного страхування, яка викликає гнів у громадян.
- Протести проти відмов страхових компаній у покритті лікування стають усе частішими. Люди розповідають про власний досвід, коли їм доводилося боротися за право на медичне покриття, часто безуспішно.
- Американська система охорони здоров'я, за словами експертів, надзвичайно складна та дорога. Велика частина пацієнтів стикається з непрозорими рахунками й відмовами у покритті навіть призначеного лікування.