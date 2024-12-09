ЗМІ: У США затримали ймовірного вбивцю гендиректора компанії медичного страхування

У американському штаті Пенсільванія в понеділок затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві генерального директора однієї з найбільших американських компаній, що займаються медичним страхуванням, Браяна Томпсона.

Джерело: CNN, BBC

Деталі: За даними видання, підозрюваного серед клієнтів впізнав працівник McDonald's і викликав поліцію. Працівники поліції ідентифікували чоловіка, як 26-річного Луїджі Манджоне.

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Із собою у нього було "кілька предметів, що пов'язують його з інцидентом", зокрема маска і вогнепальна зброя. Також поліцейські знайшли кілька посвідчень особи – одне зі справжнім ім'ям, інше підроблене. Зокрема, при собі в нього були американський паспорт і підроблене посвідчення особи штату Нью-Джерсі, яке використовували для реєстрації в хостелі в Нью-Йорку, де підозрюваного помітили перед стріляниною.

Поліція також стверджує, що при собі у нього був рукописний "тристорінковий маніфест", який проливає світло на його "мотиви і мислення" і свідчить, що він, "схоже, відчуває неприязнь до корпоративної Америки".

У профілі Манджоне в LikedIn зазначено, що він працював інженером з обробки даних у TrueCar, цифровому сайті роздрібної торгівлі новими і старими автомобілями.

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