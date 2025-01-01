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Зеленський звернувся до українців на окупованих територіях

Катерина ТищенкоСереда, 1 січня 2025, 00:07
Зеленський звернувся до українців на окупованих територіях
Володимир Зеленський у новорічному зверненні, скріншот відео

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна боротиметься за тих, хто перебуває на окупованих територіях.

Джерело: новорічне звернення президента

Пряма мова: "І будемо боротися за всіх, кого Росія загнала в окупацію, та не змогла окупувати їхні українські серця. І скільки б зло під дулом автоматів не роздавало паспортів, наші люди кажуть: "Ви тут не рідні, ви – тимчасові". І весь той завезений бур’ян не приживеться на нашій землі, не переможе корінних.

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І я завжди згадую історію про нашого одного українського дідуся, у якого окупанти запитали: "Который час?" І почули відповідь: "Час звалити з нашої землі". Ось що таке воля всередині, яку просто неможливо окупувати.

І я звертаюся до всіх, хто несе в собі цю волю, на тимчасово окупованих територіях. Дорогі українці! Я знаю, що ви зустрічаєте Новий рік за нашим часом і зараз ви чуєте ці слова. У нашому Криму, на Донбасі, в Мелітополі, в Маріуполі – всюди, де чекають Україну. І куди одного дня Україна повернеться, щоб бути разом. І єдине, що розділятиме українців, – це щедро накритий стіл".

Деталі: Зеленський також додав, що за цим столом будуть і ті, "хто зараз за кордоном, але зберегли Україну в собі".

Зеленськийокупація
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