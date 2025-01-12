Зеленський показав допит полонених з КНДР і пропонує повертати їх за обміном

Президент Володимир Зеленський опублікував перше відео допиту військових з КНДР, яких взяли в полон на Курщині, та заявив, що Україна готова повертати їх на батьківщину в рамках обміну на українських полонених у Росії.

Джерело: Зеленський у Facebook

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Пряма мова президента: "Окрім перших захоплених у полон солдатів із Північної Кореї, безперечно, будуть і інші. Це питання часу, коли нашим хлопцям вдасться захопити ще. І ні в кого у світі не має залишитися сумнівів, що російська армія залежить від військової допомоги КНДР. Путін почав три роки тому з ультиматумів НАТО й намагання переписати історію, а тепер він не може без такої військової допомоги від Пхеньяна.

Україна готова передавати Кім Чен Ину його людей, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в Росії.

Для тих солдатів із Північної Кореї, які не захочуть повертатися, можуть бути й деякі інші шляхи. Зокрема, ті з корейців, хто виявить бажання наближати мир через поширення правди корейською про цю війну, отримають таку можливість".

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Деталі: На відео один з полонених заперечно хитає головою на питання, чи знав він, що воює проти України. За словами перекладача, полоненому казали, що він їде просто на тренування.

Він також спершу сказав, що хоче залишитися жити в Україні, однак потім додав, що зробить "як йому скажуть". "Якщо йому потрібно буде повертатися, то він повернеться. Якщо йому дадуть шанс залишитися тут, то він залишиться", – переказує перекладач.

Разом з тим, інший полонений з КНДР ствердно кивнув на питання, чи хоче повернутися до Північної Кореї.

Оновлено: Пізніше у зверненні Зеленський заявив, що один з полонених виявив бажання залишитися в Україні, другий – повернутися в КНДР.

"Якщо Кім Чен Ин взагалі пам’ятає про цих своїх громадян і може організувати обмін на наших воїнів, які утримуються в Росії, ми можемо передавати таких солдатів. Безперечно, будуть і інші полонені з Північної Кореї", – сказав президент.

Що передувало: 11 січня президент Володимир Зеленський і СБУ повідомили, що українські воїни взяли в полон на Курщині двох військових з Північної Кореї.

Бійці ССО показали відео, як взяли в полон і вивезли з Росії військового Північної Кореї. Іншого корейського бійця показали ДШВ.

Як писали російські ЗМІ, підроблений військовий квиток, який виявили у полоненого військового КНДР у Курській області, виписано на ім'я реального жителя російської республіки Тива.