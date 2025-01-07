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У США зафіксували першу смерть від пташиного грипу H5N1

Ольга Глущенко Вівторок, 7 січня 2025, 02:22
У США зафіксували першу смерть від пташиного грипу H5N1
фото: Diy13/Getty Images

Перша людина з важким випадком пташиного грипу H5N1 померла у США.

Джерело: CNN із посиланням на Департамент охорони здоров'я штату Луїзіана

Деталі: Повідомляється, що це перший випадок смерті людини від пташиного грипу в США.

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Особу, якій було понад 65 років і яка, за повідомленням, мала супутні захворювання, госпіталізували з грипом після контакту зі зграєю птахів на подвір'ї та з дикими птахами.

Представники охорони здоров'я Луїзіани заявили, що їхнє розслідування не виявило жодних інших випадків захворювання людей, пов'язаних з інфекцією цього пацієнта.

Експерти з грипу попереджають, що вірус H5N1 ще проявить себе в міру поширення.

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Пацієнт з Луїзіани був інфікований штамом вірусу пташиного грипу D1.1, який циркулює серед диких птахів і домашньої птиці. Він відрізняється від варіанту, який циркулює серед молочної худоби.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, з 2003 року в усьому світі було зареєстровано близько 900 випадків зараження людей пташиним грипом, і близько половини з них померли. Це означає, що вірус призводить до 50% летальних випадків, що робить його надзвичайно смертоносним – але експерти не вважають, що він вбиває половину людей, яких інфікує.

Оскільки про важкі випадки частіше повідомляють, ніж про легкі, легкий перебіг захворювання, ймовірно, не враховуються в цих підрахунках.

"Але навіть якби реальний рівень смертності був у 10 разів нижчим – близько 5% – це все одно був би серйозний вірус, з яким потрібно боротися. Наприклад, смертність від попереднього штаму Covid-19 становила близько 2,6%", – йдеться в публікації.

Що передувало: У США вчені виявили нову мутацію пташиного грипу – йдеться про зміни, завдяки яким він може краще пристосовуватися до дихальних шляхів людини.

СШАгрип
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