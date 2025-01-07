Генштаб: На Курщині росіяни штурмували позиції ЗСУ майже 100 разів за добу

Протягом минулої доби на всіх ділянках фронту зафіксовано 218 бойових, зіткнень, утримуваний Силами оборони Курський плацдарм російські війська штурмували 94 рази, також 67 разів росіян йшли в атаку на Покровському і Курахівському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Тополі та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Надії, Першотравневого, Тернів, Ямполівки, Зарічного та Макіївки.

На Сіверському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Білогорівка.

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На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень в районах Часового Яру, Білої Гори та в напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак неподалік Щербинівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову і наступальну дію агресора в районах Миролюбівка, Промінь, Сухий Яр, Піщане, Котлине, Українка, Ясенове, Новоєлизаветівка, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Новий Труд та Покровськ.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак на позиції наших військ поблизу Слов’янки, Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.

На Времівському напрямку противник здійснив 13 наступальних дій на позиції українських підрозділів у районах Костянтинополя, Янтарного, Дачного та Костянтинопольського.

На Оріхівському напрямку наші війська успішно відбили одну атаку противника поблизу населеного пункту Новоданилівка.

На Придніпровському напрямку російські загарбники, без успіху, двічі штурмували позиції наших підрозділів.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 94 атаки російських загарбників. Крім цього, ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, із застосуванням дев’яти керованих бомб, а також здійснив 372 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.

ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.