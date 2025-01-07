Витрати Чехії на оборону досягли 2% ВВП уперше за 20 років
Чеський уряд офіційно виконав свою обіцянку витрачати 2% ВВП на оборону відповідно до мінімальної мети НАТО, повідомило Міністерство оборони.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Euractiv
Деталі: З 32 членів НАТО щонайменше 24 досягли цільового показника витрат у 2%, що є значним стрибком порівняно з шістьма членами у 2021 році.
У 2024 році Міністерство оборони Чехії виділило 166,8 мільярда чеських крон (близько 6,6 мільярда євро) на оборонні витрати, що еквівалентно 2,09% ВВП країни на основі макроекономічного прогнозу, опублікованого в листопаді, виконавши свою обіцянку на рік раніше запланованого терміну.
"Вперше за 20 років Чеська Республіка виконає своє союзницьке зобов'язання витрачати на оборону щонайменше 2 відсотки ВВП", – написала на своїй сторінці в соціальній мережі X (Twitter) міністерка оборони Яна Чернохова.
Чернохова також наголосила на нових правових гарантіях фінансування оборони.
"Водночас у новому законі про фінансування оборони Чеської Республіки ми закріпили витрати на оборону в 2023 році на мінімальному рівні 2% від ВВП. Ми даємо обороні те, що вона повинна була мати вже давно", – сказала вона.
Міністерка оборони також наполягає на тому, що оборонний бюджет повинен бути збільшений "в майбутньому", оскільки 2% ВВП слід розглядати як "підлогу, а не стелю".
Однак чеська опозиція з цим не погоджується. Колишній міністр оборони Любомир Метнар не вважає витрати міністерства прозорими, особливо в грудні 2024 року.
Остаточний огляд витрат НАТО очікується в другому кварталі цього року, коли альянс оцінить як методологію, так і офіційні цифри ВВП.
Однак міністр фінансів Чехії Збінек Станюра підтвердив свою впевненість у здатності країни відповідати критеріям НАТО.
"На даний момент ми можемо з упевненістю сказати, і нам не потрібно турбуватися, що методологічна перевірка виявиться поганою, що Чеська Республіка виконала свої союзницькі зобов'язання. Витрати на оборону в 2024 році перевищили 2% ВВП", – сказав Станюра на пресконференції в понеділок.
Що було раніше:
- Генеральний секретар НАТО Марк Рютте очікує нового тиску з боку обраного президента США Дональда Трампа в дебатах про порівняно низькі витрати на оборону європейських союзників.
- Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що цільовий показник оборонних витрат держав НАТО має бути збільшений до трьох відсотків ВВП.
- Нещодавно з'явилися повідомлення, що Трамп може вимагати навіть п'ять відсотків.