Очільник КМВА пропонує випускати столичних чиновників за кордон через дозвіл СБУ і Нацполу
Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко ініціює узгодження службових відряджень за кордон для столичних чиновників Радою оборони столиці із залучення до цієї процедури Служби безпеки України і поліції.
Джерело: Ткаченко у Facebook
Пряма мова: "Щодо пункту про службові відрядження за кордон для представників органів місцевого самоврядування Києва та працівників КМВА.
На сьогодні узгодження виїздів посадовців та співробітників військової адміністрації здійснюється без залучення Ради оборони міста. У контексті воєнного стану вважаю доцільним розгляд таких питань на Раді оборони".
Деталі: Ткаченко наголошує, що всі відрядження фінансуються коштом громади Києва. Тому кожен виїзд повинен бути обґрунтованим і необхідним. Таким чином кожен такий випадок розглядатиметься індивідуально, пообіцяв очільник КМВА.
Пряма мова: "Ініціюю залучення Служби безпеки України та Національної поліції України до розгляду службових відряджень. Такий підхід вже успішно використовується військовими адміністраціями в сусідніх областях".
Що передувало: 31 грудня 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади начальника Київської міської військової адміністрації. Замість нього призначив Тимура Ткаченка.