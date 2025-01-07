Очільник КМВА пропонує випускати столичних чиновників за кордон через дозвіл СБУ і Нацполу

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко ініціює узгодження службових відряджень за кордон для столичних чиновників Радою оборони столиці із залучення до цієї процедури Служби безпеки України і поліції.

Джерело: Ткаченко у Facebook

Пряма мова: "Щодо пункту про службові відрядження за кордон для представників органів місцевого самоврядування Києва та працівників КМВА.

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На сьогодні узгодження виїздів посадовців та співробітників військової адміністрації здійснюється без залучення Ради оборони міста. У контексті воєнного стану вважаю доцільним розгляд таких питань на Раді оборони".

Деталі: Ткаченко наголошує, що всі відрядження фінансуються коштом громади Києва. Тому кожен виїзд повинен бути обґрунтованим і необхідним. Таким чином кожен такий випадок розглядатиметься індивідуально, пообіцяв очільник КМВА.

Пряма мова: "Ініціюю залучення Служби безпеки України та Національної поліції України до розгляду службових відряджень. Такий підхід вже успішно використовується військовими адміністраціями в сусідніх областях".

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Що передувало: 31 грудня 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади начальника Київської міської військової адміністрації. Замість нього призначив Тимура Ткаченка.