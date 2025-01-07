Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдіть опитування читачів УП ⭐️

У Дніпрі стався конфлікт чоловіка з представниками ТЦК: поліцейського поранили ножем

Валентина РоманенкоВівторок, 7 січня 2025, 15:33
У Дніпрі стався конфлікт чоловіка з представниками ТЦК: поліцейського поранили ножем
речовий доказ. фото НПУ

Поліція проводить перевірку за фактом конфліктної ситуації за участі представників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки на залізничному вокзалі у місті Дніпро.

Джерело: відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

Деталі: Подія мала місце вранці 7 січня на одному з вокзалів у Дніпрі. За попередньою інформацією, конфлікт між 45-річним чоловіком та представниками ТЦК виник через те, що чоловік відмовився надати військово-облікові документи для перевірки.

Реклама:

У подальшому чоловік дістав з кишені ніж, яким поранив поліцейського Дніпровського районного управління поліції №1. Правоохоронець звернувся до лікарні, де йому була надана медична допомога. Знаряддя злочину правоохоронці вилучили.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Водночас 45-річний чоловік також звернувся із заявою до поліції про завдання йому співробітником ТЦК тілесних ушкоджень. За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження), інформує поліція.

ТЦКполіціяДніпро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Уряд Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС: припинення вогню в Газі набирає чинності в неділю
Росіяни просунулися у низці населених пунктів Харківщини та Донеччини – DeepState
відеоРосіяни заявили про атаку БпЛА на нафтобазу в Калузькій області: виникла пожежа
фотоПісля атаки у Кривому Розі кількість постраждалих збільшилась до 14: 3 "важкі"
Юнаку зі скандальних відео повідомили про підозру через зберігання зброї
Збитки 140 млн: НАБУ викрило нардепа, який наживався на закупівлях Укрзалізниці  
Усі новини...
ТЦК
Українцям у Польщі розсилали фейкові повістки
У Сумах на території ТЦК військовий до смерті побив місцевого жителя
На Київщині чоловік наїхав на працівника ТЦК, а той розбив скло авто – поліція
Останні новини
05:52
Київ атакують російські ударні безпілотники: Працює ППО
05:25
Росія та Іран підписали Угоду про всеосяжне стратегічне партнерство – ISW
04:37
Повернення біженців до України може завдати шкоди економікам Східної Європи – Reuters
03:24
Уряд Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС: припинення вогню в Газі набирає чинності в неділю
02:23
Байден пом’якшив вироки майже 2500 засудженим за наркозлочини
01:31
В "Дії" тимчасово не працюватиме низка послуг через технічні роботи
00:58
Росіяни просунулися у низці населених пунктів Харківщини та Донеччини – DeepState
00:03
ОновленоКиїв атакували російські ударні безпілотники
23:34
Новини економіки 17 січня: новий рівень атак на енергетику, арешт яхти Сенниченка
23:30
Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 155 бойових зіткнень
Усі новини...
Реклама:
Реклама: