У Дніпрі стався конфлікт чоловіка з представниками ТЦК: поліцейського поранили ножем

Поліція проводить перевірку за фактом конфліктної ситуації за участі представників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки на залізничному вокзалі у місті Дніпро.

Джерело: відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

Деталі: Подія мала місце вранці 7 січня на одному з вокзалів у Дніпрі. За попередньою інформацією, конфлікт між 45-річним чоловіком та представниками ТЦК виник через те, що чоловік відмовився надати військово-облікові документи для перевірки.

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У подальшому чоловік дістав з кишені ніж, яким поранив поліцейського Дніпровського районного управління поліції №1. Правоохоронець звернувся до лікарні, де йому була надана медична допомога. Знаряддя злочину правоохоронці вилучили.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Водночас 45-річний чоловік також звернувся із заявою до поліції про завдання йому співробітником ТЦК тілесних ушкоджень. За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження), інформує поліція.