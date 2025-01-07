Генштаб: Найбільше боїв з початку доби відбулося на Курщині

Від початку поточної доби українські захисники відбили 27 атак росіян в Курській області РФ.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у соцмережах

Деталі: Крім того, на Курщині ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши 17 КАБ, та здійснив 146 артилерійських обстрілів, зокрема, шість із реактивних систем залпового вогню.

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Усього цієї доби на фронті відбулося 128 боєзіткнень. Окупанти зосереджують зусилля на Покровському, Курахівському напрямках та на Курщині.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили три штурми ворожих військ, одне бойове зіткнення триває дотепер. На Куп’янському напрямку ворог протягом дня тричі намагався просунутися до наших позицій.

Агресор також збільшив кількість атак до дев’яти на Лиманському напрямку. На Сіверському напрямку противник атакував п’ять разів, одне боєзіткнення продовжується.

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На Краматорському напрямку українські захисники відбили шість атак окупантів, п’ять боєзіткнень тривають дотепер. На Торецькому напрямку ворог тричі намагався йти вперед, на цей час триває один бій.

За підтримки авіації на Покровському напрямку ворог 28 разів розпочинав зіткнення різної інтенсивності. Українські війська відбили ворожі атаки, наразі ще триває п’ять боєзіткнень. Йдуть запеклі бої на Курахівському напрямку. Протягом дня українські оборонці відбивали 14 атак противника.

На Времівському напрямку агресор 14 разів атакував українські позиції, чотири боєзіткнення тривають до цього часу. На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили два штурми противника.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог активних дій не проводив. На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.