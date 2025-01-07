США покарали санкціями друга Орбана

Міністерство фінансів США ввело санкції проти високопосадовця угорського уряду і одного з найближчих соратників премʼєра Віктора Орбана - Антала Рогана.

Джерело: повідомлення Мінфіну США, яке цитує "Європейська правда"

Деталі: Антал Роган потрапив до санкційного списку США відповідно до Акту Магнітського, який передбачає притягнення до відповідальності людей, винних у серйозних порушеннях прав людини та корупції в усьому світі.

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Як зазначає Міністерство фінансів США, Роган – керівник апарату угорського премʼєр-міністра, який контролює низку державних установ, зокрема Національне управління зв'язку, Агентство цифрового уряду та Угорське агентство з питань туризму.

"За час перебування на урядовій посаді Роган організував угорську систему розподілу державних контрактів і ресурсів серед наближених, лояльних до нього та політичної партії "Фідес", – ідеться в повідомленні.

Таким чином соратник Орбана взяв під фактичний контроль кілька стратегічних секторів угорської економіки, прибутки від яких ішли лояльним до нього політикам, додають у Мінфіні США.

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Крім того, як писала "Європейська правда", Роган є керівником медіаімперії уряду Угорщини, яка охоплює всю країну та поширює провладну пропаганду.

Згідно із санкціями, всі активи у США, пов'язані з Анталом Роганом, а також компанії, в яких Рогану прямо чи опосередковано належить понад 50% акцій, будуть заморожені.

Зазначимо, що Антал Роган став першим високопосадовцем Угорщини, проти якого США запровадили санкції.

У 2023 році ЗМІ повідомляли, що американська сторона планує запровадити обмеження проти угорських посадовців, але тоді все завершилось санкціями проти Міжнародного інвестиційного банку – фінансової установи в Будапешті з російською власністю.