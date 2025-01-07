Україна разом зі Швейцарією можуть допомогти продовольством Сирії – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зі Швейцарією разом можуть допомогти народу Сирії з продовольством.

Джерело: Зеленський у зверненні

Пряма мова: "Разом можемо допомогти стабілізації в Сирії. Я запропонував Швейцарії долучитися до постачання продовольства в Сирію. Українське продовольство та фінансова участь Швейцарії – разом з іншими нашими партнерами в цій гуманітарній програмі – це те, що може допомогти народу Сирії налагодити нормальне життя після війни і, що важливо, після Росії в Сирії. Там, де Росія залишає руїни, ми разом зі світом можемо відновити нормальне життя. Впевнений, так буде і на нашій землі".

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Деталі: Також глава держави повідомив, що в розмові з президенткою Швейцарії обговорили спільну організацію першого Саміту миру і підготовку двосторонньої зустрічі.