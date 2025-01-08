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У Росії заявили про атаку дронів на 7 областей Федерації

Ольга Глущенко Середа, 8 січня 2025, 06:34
У Росії заявили про атаку дронів на 7 областей Федерації
ілюстративне фото Генштабу

Міноборони Росії повідомило про 32 нібито збитих безпілотників над 7 областями РФ та акваторією Азовського моря.

Джерело: МО РФ

Деталі: Зокрема, стверджують у російському оборонному відомстві, 11 БпЛА начебто знищено над територією Саратовської області, по чотири БПЛА – над територіями Курської та Ростовської областей.

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А також по три – над Бєлгородською та Брянською областями, два – над Краснодарським краєм, один – над Волгоградською областю та чотири – над акваторією Азовського моря.

Росіябезпілотники
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