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П'ята річниця збиття українського літака рейсу PS752: Іран продовжує підтверджувати статус вбивці - МЗС

Українська правдаСереда, 8 січня 2025, 11:44
П'ята річниця збиття українського літака рейсу PS752: Іран продовжує підтверджувати статус вбивці - МЗС
Фото: Getty Images

МЗС України у своїй заяві, присвяченій п'ятій річниці збиття Іраном українського рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України", підкреслює, що розслідування триває, проте Іран підтверджує статус вбивці, надаючи допомогу РФ у війні проти України.

Джерело: заява МЗС України

Дослівно: "Іран грубо порушив цілу низку норм міжнародного права: застосував зброю проти цивільного літака в польоті, не вжив усіх заходів, щоб запобігти збиттю, не забезпечив ані прозорого та об'єктивного розслідування обставин катастрофи, ані належного судового переслідування звинувачених".

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Деталі: МЗС підкреслило у своїй заяві, що надання Іраном допомоги Росії під час її збройної агресії проти України, є загрозою не лише для української держави, але і для Європи та країн Близького Сходу. 

"Безкарність за минулі злочини спонукає Іран та Росію до нових і нових порушень міжнародного права. Тому досягнення справедливості має настільки важливе значення", - йдеться у заяві МЗС.

Як повідомили в міністерстві, розслідування інциденту триває. Минулого року Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752, яка включає в себе представників України, Швеції, Канади, та Великої Британії ініціювала провадження в рамках Ради Міжнародної організації цивільної авіації проти Ірану через порушення ним Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року.

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Також в МЗС заявили, що в найближчі місяці будуть зроблені важливі кроки, щоб Іран був притягнутим до відповідальності. 

Передісторія:

  • 8 січня 2020 року літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", розбився незабаром після вильоту з Тегерана, столиці Ірану.
  • Пізніше стало відомо, що всі 176 осіб, серед них 11 українців, які знаходились на борту літака, загинули
  • У червні 2023 року Україна та інші держави, чиї громадяни загинули в результаті збиття цивільного рейсу над Тегераном подали позов проти Ірану до Міжнародного суду ООН.

катастрофа МАУ в ІраніМЗС
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