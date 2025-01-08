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Росіяни обстріляли мікроавтобус на Херсонщині: загинув чоловік, ще одна людина поранена

Анастасія ПроцСереда, 8 січня 2025, 12:08
Росіяни обстріляли мікроавтобус на Херсонщині: загинув чоловік, ще одна людина поранена
Ілюстративне фото: Getty Images

У результаті російської дронової атаки на мікроавтобус поблизу села Наддніпрянське Херсонської області загинув чоловік, ще один зазнав поранення.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Офіс генерального прокурора

Пряма мова: "Близько 10:40 російські війська вкрили вогнем Наддніпрянське". 

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Деталі: За словами Прокудіна, через російський обстріл травми, несумісні з життям, дістав 71-річний чоловік. 

Очільник ОВА висловив співчуття рідним загиблого.

Оновлено: Згодом в прокуратурі уточнили, що загарбники атакували дроном мікроавтобус на автодорозі поблизу Надніпрянського у Херсонському районі.

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Унаслідок скидання вибухівки загинув 70-річний чоловік. Ще один чоловік, який був в авто, постраждав - він зараз у лікарні. 

Передісторія:

  • 8 січня російські військові скинули з дрона вибухівку на Берислав Херсонської області, внаслідок чого постраждав 66-річний чоловік та 69-річна жінка.

Херсонська областьобстрілжертви
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