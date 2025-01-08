Росіяни обстріляли мікроавтобус на Херсонщині: загинув чоловік, ще одна людина поранена
Середа, 8 січня 2025, 12:08
У результаті російської дронової атаки на мікроавтобус поблизу села Наддніпрянське Херсонської області загинув чоловік, ще один зазнав поранення.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Офіс генерального прокурора
Пряма мова: "Близько 10:40 російські війська вкрили вогнем Наддніпрянське".
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Деталі: За словами Прокудіна, через російський обстріл травми, несумісні з життям, дістав 71-річний чоловік.
Очільник ОВА висловив співчуття рідним загиблого.
Оновлено: Згодом в прокуратурі уточнили, що загарбники атакували дроном мікроавтобус на автодорозі поблизу Надніпрянського у Херсонському районі.
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Унаслідок скидання вибухівки загинув 70-річний чоловік. Ще один чоловік, який був в авто, постраждав - він зараз у лікарні.
Передісторія:
- 8 січня російські військові скинули з дрона вибухівку на Берислав Херсонської області, внаслідок чого постраждав 66-річний чоловік та 69-річна жінка.