Росіяни обстріляли мікроавтобус на Херсонщині: загинув чоловік, ще одна людина поранена

У результаті російської дронової атаки на мікроавтобус поблизу села Наддніпрянське Херсонської області загинув чоловік, ще один зазнав поранення.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Офіс генерального прокурора

Пряма мова: "Близько 10:40 російські війська вкрили вогнем Наддніпрянське".

Реклама:

Деталі: За словами Прокудіна, через російський обстріл травми, несумісні з життям, дістав 71-річний чоловік.

Очільник ОВА висловив співчуття рідним загиблого.

Оновлено: Згодом в прокуратурі уточнили, що загарбники атакували дроном мікроавтобус на автодорозі поблизу Надніпрянського у Херсонському районі.

РЕКЛАМА:

Унаслідок скидання вибухівки загинув 70-річний чоловік. Ще один чоловік, який був в авто, постраждав - він зараз у лікарні.

Передісторія: