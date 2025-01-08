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Прем'єрка Данії не уявляє, як США можуть реалізувати заяви Трампа щодо Гренландії

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловСереда, 8 січня 2025, 12:36
Прем'єрка Данії не уявляє, як США можуть реалізувати заяви Трампа щодо Гренландії
Метте Фредеріксен, фото: Getty Images

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, реагуючи на заяви обраного президента США Дональда Трампа про можливість застосування сили для взяття під контроль Гренландії, сказала, що не може такого уявити. Вона підкреслила, що США – "найважливіший і найближчий союзник" Данії.

Джерело: Фредеріксен в інтерв'ю телеканалу TV 2, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами данської прем’єрки, вона не може повірити у можливість того, що США застосують  військову або економічну силу для забезпечення контролю над Гренландією.

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Пряма мова Фредеріксен:"У мене не вистачає уяви, щоб уявити, що ми дійдемо до цього".

Більше деталей: Очільниця данського уряду додала, що не хоче торгової війни зі США.  "Я думаю, що ми повинні продовжувати торгувати один з одним і робити це належним чином", – вказала Фредеріксен.

Вона резюмувала, що боротися один з одним економічними засобами – це не найкращий шлях.

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ДаніяСШАТрамп
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