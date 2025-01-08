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ССО відбили штурм і знищили 5 броньованих машин ворога на Курщині

Валентина РоманенкоСереда, 8 січня 2025, 12:43
ССО відбили штурм і знищили 5 броньованих машин ворога на Курщині

Воїни Сил спеціальних операцій разом з підрозділами Сил оборони України відбили ворожі спроби штурмувати один з населених пунктів у Курській області РФ, уразили броньовану техніку й знищили особовий склад противника.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Повідомляється, що під час невдалої спроби штурмувати українські позиції, екіпажі БпАК ССО уразили два ворожих танки та три броньованих машини.

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Оператори-спецпризначенці також знищили чотирьох ворожих військовослужбовців, які намагалися штурмувати українські позиції.

Що передувало: Сили оборони України в ніч на 5 січня почали наступальні дії в Курській області. Зокрема повідомлялося про просування ЗСУ з боку Суджі в бік села Велике Солдатське.

ССОКурська область війна
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