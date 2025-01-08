"Суверенітет не обговорюється": у Панамі відреагували на намір Трампа захопити Панамський канал
Уряд Панами наголосив, що суверенітет Панамського каналу не обговорюється. Таким чином у Панамі відреагував на заяви новообраного президента США Дональда Трампа про намір взяти під контроль Панамський канал.
Джерело: міністр закордонних справ Панами Хав'єр Мартінес-Ача, Telemetro
Деталі: Мартінес-Ача заявив, що після того, як Трамп вступить на посаду, відносини між двома країнами будуть будуватися за звичайними офіційними дипломатичними каналами.
Міністр закордонних справ Панами також підкреслив позицію президента Хосе Рауля Муліно щодо невід'ємного суверенітету Панами над Панамським каналом: "Суверенітет над каналом не підлягає обговоренню. Це незворотнє досягнення, яке є національною гордістю".
У своєму виступі Мартінес-Ача заявив, що Панамський канал виконує місію служіння світовій торгівлі та людству, гарантуючи міжнародній спільноті, що Панама не братиме участі у зовнішніх конфліктах: "Єдині руки, які контролюють канал, є і будуть панамськими. Ми - країна, відкрита для діалогу, інвестицій і добрих відносин, але завжди з твердим гаслом, що батьківщина - на першому місці".
Панамський канал – один з найважливіших торговельних шляхів у світі – був побудований США на початку 20 століття, після чого управління ним поступово перейшло до Панами. Трамп вважає, що Китай "незаконно експлуатує" Панамський канал.
Передісторія:
- Раніше новообраний президент США Дональд Трамп відмовився виключити можливість використання військової сили для досягнення своєї мети: встановлення контролю США над Панамським каналом і Гренландією. На пресконференції в Трампа запитали, чи готовий він відмовитися від військового примусу і він відповів: "ні, я не можу дати таких гарантій. Але можу сказати одне: нам потрібні ці території для економічної безпеки".