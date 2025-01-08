"Суверенітет не обговорюється": у Панамі відреагували на намір Трампа захопити Панамський канал

Уряд Панами наголосив, що суверенітет Панамського каналу не обговорюється. Таким чином у Панамі відреагував на заяви новообраного президента США Дональда Трампа про намір взяти під контроль Панамський канал.

Джерело: міністр закордонних справ Панами Хав'єр Мартінес-Ача, Telemetro

Деталі: Мартінес-Ача заявив, що після того, як Трамп вступить на посаду, відносини між двома країнами будуть будуватися за звичайними офіційними дипломатичними каналами.

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Міністр закордонних справ Панами також підкреслив позицію президента Хосе Рауля Муліно щодо невід'ємного суверенітету Панами над Панамським каналом: "Суверенітет над каналом не підлягає обговоренню. Це незворотнє досягнення, яке є національною гордістю".

У своєму виступі Мартінес-Ача заявив, що Панамський канал виконує місію служіння світовій торгівлі та людству, гарантуючи міжнародній спільноті, що Панама не братиме участі у зовнішніх конфліктах: "Єдині руки, які контролюють канал, є і будуть панамськими. Ми - країна, відкрита для діалогу, інвестицій і добрих відносин, але завжди з твердим гаслом, що батьківщина - на першому місці".

Панамський канал – один з найважливіших торговельних шляхів у світі – був побудований США на початку 20 століття, після чого управління ним поступово перейшло до Панами. Трамп вважає, що Китай "незаконно експлуатує" Панамський канал.

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