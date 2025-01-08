Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдіть опитування читачів УП ⭐️

"Суверенітет не обговорюється": у Панамі відреагували на намір Трампа захопити Панамський канал

Альона Мазуренко Середа, 8 січня 2025, 13:45
Суверенітет не обговорюється: у Панамі відреагували на намір Трампа захопити Панамський канал

Уряд Панами наголосив, що суверенітет Панамського каналу не обговорюється. Таким чином у Панамі відреагував на заяви новообраного президента США Дональда Трампа про намір взяти під контроль Панамський канал.

Джерело: міністр закордонних справ Панами Хав'єр Мартінес-Ача, Telemetro

Деталі: Мартінес-Ача заявив, що після того, як Трамп вступить на посаду, відносини між двома країнами будуть будуватися за звичайними офіційними дипломатичними каналами.

Реклама:

Міністр закордонних справ Панами також підкреслив позицію президента Хосе Рауля Муліно щодо невід'ємного суверенітету Панами над Панамським каналом: "Суверенітет над каналом не підлягає обговоренню. Це незворотнє досягнення, яке є національною гордістю".

У своєму виступі Мартінес-Ача заявив, що Панамський канал виконує місію служіння світовій торгівлі та людству, гарантуючи міжнародній спільноті, що Панама не братиме участі у зовнішніх конфліктах: "Єдині руки, які контролюють канал, є і будуть панамськими. Ми - країна, відкрита для діалогу, інвестицій і добрих відносин, але завжди з твердим гаслом, що батьківщина - на першому місці".

Панамський канал – один з найважливіших торговельних шляхів у світі – був побудований США на початку 20 століття, після чого управління ним поступово перейшло до Панами. Трамп вважає, що Китай "незаконно експлуатує" Панамський канал.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • Раніше новообраний президент США Дональд Трамп відмовився виключити можливість використання військової сили для досягнення своєї мети: встановлення контролю США над Панамським каналом і Гренландією. На пресконференції в Трампа запитали, чи готовий він відмовитися від військового примусу і він відповів: "ні, я не можу дати таких гарантій. Але можу сказати одне: нам потрібні ці території для економічної безпеки".

ТрампекономікаСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Уряд Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС: припинення вогню в Газі набирає чинності в неділю
відеоРосіяни заявили про атаку БпЛА на нафтобазу в Калузькій області: виникла пожежа
фотоПісля атаки у Кривому Розі кількість постраждалих збільшилась до 14: 3 "важкі"
Юнаку зі скандальних відео повідомили про підозру через зберігання зброї
Збитки 140 млн: НАБУ викрило нардепа, який наживався на закупівлях Укрзалізниці  
оновленоСі зідзвонився з Трампом: говорили про TikTok, наркотики і мир
Усі новини...
Трамп
Прем'єрка Данії не уявляє, як США можуть реалізувати заяви Трампа щодо Гренландії
Франція відреагувала на заяви Трампа щодо Гренландії: ЄС не потерпить атак на свої кордони
"Жодних шансів": Трюдо відповів на балачки Трампа про Канаду як "51-й штат"
Останні новини
03:24
Уряд Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС: припинення вогню в Газі набирає чинності в неділю
02:23
Байден пом’якшив вироки майже 2500 засудженим за наркозлочини
01:31
В "Дії" тимчасово не працюватиме низка послуг через технічні роботи
00:58
Росіяни просунулися у низці населених пунктів Харківщини та Донеччини – DeepState
00:03
ОновленоКиїв атакували російські ударні безпілотники
23:34
Новини економіки 17 січня: новий рівень атак на енергетику, арешт яхти Сенниченка
23:30
Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 155 бойових зіткнень
23:02
фотоУ Києві відкрилось посольство Албанії
23:01
У Туреччині мама-собака принесла своє хворе цуценя до дверей клініки, в якій лікували її іншого малюка
22:53
Ленура Іслямова зняли із командування створеного ним 48-го штурмового батальйону
Усі новини...
Реклама:
Реклама: