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Німеччина відреагувала на зазіхання Трампа на Гренландію

Ірина Кутєлєва, Євген КізіловСереда, 8 січня 2025, 15:45
Німеччина відреагувала на зазіхання Трампа на Гренландію
фото: Getty Images

Уряд Німеччини каже, що взяв до відома заяви обраного президента США Дональда Трампа щодо Гренландії та Канади і наголосив, що потрібно уникати силової зміни кордонів.

Джерело: речник німецького уряду, якого цитує Reuters, на пресконференції, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: У вівторок Трамп відмовився виключити можливість використання військових або економічних заходів для придбання Панамського каналу і Гренландії, а також озвучив ідею перетворення Канади на американський штат.

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"Як завжди, діє чесний принцип Статуту ООН і Гельсінських угод, а саме: кордони не повинні переміщатися силою", – сказав речник.

Він відмовився від коментарів, коли його запитали, наскільки серйозно Німеччина ставиться до заяв Трампа.

На пресконференції у вівторок 7 січня Трамп відмовився виключити використання військової сили для взяття під контроль Гренландії або Панамського каналу, про які він говорив в останні тижні.

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Гренландія не є членом ЄС, але пов'язана з Євросоюзом через спеціальну угоду про асоціацію для заморських країн і територій.

Водночас данська премʼєрка Метте Фредеріксен наголосила, що Гренландія належить її мешканцям.

НімеччинаТрамп
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