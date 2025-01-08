Український удар по нафтобазі РФ: у місті ввели режим НС

Режим надзвичайної ситуації введено в місті Енгельс (Саратовська область Росії), де Сили оборони України вразили нафтобазу, що заправляє російські військові літаки.

Джерело: російське агентство "Интерфакс"

Пряма мова губернатора регіону Романа Бусаргіна: "У зв'язку зі збільшенням площі загоряння на промисловому підприємстві, яке зазнало атаки БПЛА, в Енгельсі буде введено режим надзвичайної ситуації".

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Деталі: За його словами, протягом усього дня в Енгельсі в районі загоряння фахівці управління Росспоживнагляду беруть проби повітря.

Що передувало: У ніч на 8 січня Сили оборони України вразили базу зберігання нафтопродуктів "Комбинат Кристалл", що в Енгельсі Саратовської області РФ. У районі цілі фіксувалися численні вибухи, почалася масштабна пожежа.

Влучання у нафтобазу створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів і суттєво знижує їхні можливості завдавати ударів по мирних українських містах і цивільних об'єктах.