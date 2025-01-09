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Поліція затримала чоловіка, який з мачете та ножами намагався проникнути до Капітолія

Іван Д'яконовЧетвер, 9 січня 2025, 02:27
Поліція затримала чоловіка, який з мачете та ножами намагався проникнути до Капітолія
Фото: uscp

Поліція Капітолію затримала чоловіка, який намагався проникнути в будівлю з мачете та трьома ножами. Інцидент стався під час церемонії прощання з колишнім президентом США Джиммі Картером.

Джерело: поліція Капітолія

Деталі: Затримання сталося за кілька годин до візиту обраного президента Дональда Трампа до каплиці, де перебувала труна Картера. Охоронці помітили мачете в рюкзаку чоловіка під час рентгенівської перевірки на пункті контролю безпеки. Під час обшуку рюкзака було знайдено ще три ножі. Чоловіка заарештували, а зброю вилучили.

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Пряма мова: "44-річний Мел Джей Хорн з Вашингтона, округ Колумбія, був заарештований за численні звинувачення в носінні небезпечної зброї. Слідчі поліції Капітолія допитають Хорна, щоб визначити його мотиви. Наразі немає загрози Конгресу, Капітолія США чи громадськості".

Прощання з Картером: Труна з тілом 39-го президента США, який помер 29 грудня у віці 100 років, знаходиться в ротонді Капітолія. Сотні людей прийшли віддати останню шану Джиммі Картеру.

Передісторія: 

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  • Правоохоронні органи та служби безпеки у Вашингтоні та його околицях залучають підкріплення, готуючись охороняти столицю країни, після новорічного теракту в Новому Орлеані та вибуху автомобіля перед готелем Trump International у Лас Вегасі.
  • Джиммі Картер помер 29 грудня у своєму будинку в місті Плейнс, штат Джорджія, повідомив його син Джеймс Е. Картер ІІІ, відомий як Чіп.
  • Картер був президентом Сполучених Штатів з 1977 до 1981 року, лауреат Нобелівської премії миру 2002 року. Член Демократичної партії США. Упродовж двох термінів обіймав посаду губернатора штату Джорджія – з 1971 до 1975 року.

США
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