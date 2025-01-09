Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдіть опитування читачів УП ⭐️

Лідер японської якудзи визнав провину в незаконному продажу ядерних матеріалів з М’янми

Іван Д'яконовЧетвер, 9 січня 2025, 05:53
Лідер японської якудзи визнав провину в незаконному продажу ядерних матеріалів з М’янми
Такеші Ебісава. Фото: Окружний суд Південного округу штату Нью-Йорк

Лідер японського кримінального синдикату "Якудза" Такеші Ебісава визнав себе винним у незаконному переміщенні ядерних матеріалів із М’янми, які, за даними слідства, він планував продати Ірану для створення ядерної зброї.

Джерело: Міністерство юстиції США

Деталі: Згідно з заявою Мінюсту, у квітні 2022 року Ебісаві та його спільнику були висунуті звинувачення у торгівлі наркотиками та вогнепальною зброєю, після чого обидва були взяті під варту. 

Реклама:

У лютому 2024 року Ебісаві було висунуто додаткові звинувачення у змові з метою продажу ядерних матеріалів військового призначення та смертельно небезпечних наркотиків з М’янми, а також у купівлі зброї від імені озброєного повстанського угруповання.

"Такеші Ебісава визнав сьогодні в федеральному суді, що він зухвало вивозив ядерні матеріали, в тому числі збройовий плутоній, з Мʼянми", – заявив виконуючий обов’язки прокурора США Едвард Кім. "Водночас, він працював над відправкою великої кількості героїну і метамфетаміну до Сполучених Штатів в обмін на надпотужне озброєння, таке як ракети "земля-повітря" для використання на полях битв в Мʼянмі", – йдеться в заяві.

Згідно з обвинувальним актом, зброя, яка мала стати частиною угоди, включала ракети класу "земля-повітря" американського виробництва взятих з американських військових баз в Афганістані, а також іншого важкого озброєння.

РЕКЛАМА:

Прокурори стверджують, що 60-річний Ебісава "нахабно" переправляв з М’янми уран і збройовий плутоній. З 2020 року Ебісава хвалився офіцеру під прикриттям, який видав себе за Іранського генерала, що має доступ до великої кількості ядерних матеріалів, надаючи фотографії матеріалів разом із лічильниками Гейгера, який реєстрував рівень радіації.

"Потім Ебісава запропонував надати Генералу "плутоній", який був би ще "кращим" і "потужнішим", ніж уран, для цієї мети", – йдеться в заяві.

Дослівно: "Лабораторія дослідила ядерні зразки та ​​визначила, що ізотопний склад плутонію, знайденого в ядерних зразках, є збройовим, а це означає, що плутоній, якщо він буде вироблений у достатній кількості, буде придатний для використання в ядерній зброї".

Деталі: Один зі співучасників Ебісави стверджував, що вони "мали у своєму розпорядженні понад 2 тисячі кілограмів торію-232 і понад 100 кілограмів урану у сполуці U3O8 (сполука у вигляді порошку уранового концентрату, відому під назвою "yellowcake"). 

В обвинувальному висновку стверджується, що Ебісава запропонував використати кошти від продажу ядерних матеріалів для фінансування закупівлі зброї для повстанського угруповання в М’янмі.

Змову Ебісави було виявлено та припинено завдяки співпраці влади США, Індонезії, Японії та Таїланду.

Ебісава визнав себе винним за шістьма пунктами звинувачення, йому загрожує довічне увʼязнення.

ядерна зброяСШАсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоСили оборони відійшли з вогнетривкого комбінату в Часовому Яру – УП
Трамп запустив мемкоїн $TRUMP, викликавши ажіотаж серед трейдерів
Синоптики розповіли, яку погоду чекати 19 січня та попередили про сильний вітер у Києві
фото, відеоСБУ: Інженер столичного метро створив мережу, яка наводила удари РФ по Києву та Харківщині
Екснардепу Новинському оголосили підозру в держзраді та розпалюванні ворожнечі
відеоССО уразили нафтобазу "Роснєфті" в Людиновому
Усі новини...
ядерна зброя
Блінкен: Китай відмовляв Путіна від застосування ядерної зброї в Україні
Байден обговорював можливість ударів по ядерних об'єктах Ірану – Axios
США та Японія уклали угоду для посилення стримування ядерних загроз
Останні новини
19:46
Під час ракетної атаки росіян було пошкоджено найстаріший McDonald’s України
19:20
Лідер німецької опозиції вважає Трампа передбачуваним і бачить у ньому можливість для Європи
18:52
відеоСили оборони відійшли з вогнетривкого комбінату в Часовому Яру – УП
18:31
фотоРакетний удар по Запоріжжю: з-під завалів деблокували тіло загиблого, шукають ще одну людину
18:24
Студенти, які не складуть іспит із БЗВП, не зможуть продовжити навчання – МОУ
18:15
фотоСБУ на Дніпропетровщині викрила компанію, яка сприяла РФ у побудові ядерних лабораторій
17:50
біатлонНорвежець Йоганнес Бо оголосив про завершення кар'єри у 2025 році
17:47
В МОУ заперечили "погіршення стосунків" Умєрова з директоркою АОЗ: Лише професійні критерії
17:42
Росіяни з міномета обстріляли Берислав: загинули двоє людей
17:34
Трамп запустив мемкоїн $TRUMP, викликавши ажіотаж серед трейдерів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: