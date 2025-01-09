Лідер японської якудзи визнав провину в незаконному продажу ядерних матеріалів з М’янми

Лідер японського кримінального синдикату "Якудза" Такеші Ебісава визнав себе винним у незаконному переміщенні ядерних матеріалів із М’янми, які, за даними слідства, він планував продати Ірану для створення ядерної зброї.

Джерело: Міністерство юстиції США

Деталі: Згідно з заявою Мінюсту, у квітні 2022 року Ебісаві та його спільнику були висунуті звинувачення у торгівлі наркотиками та вогнепальною зброєю, після чого обидва були взяті під варту.

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У лютому 2024 року Ебісаві було висунуто додаткові звинувачення у змові з метою продажу ядерних матеріалів військового призначення та смертельно небезпечних наркотиків з М’янми, а також у купівлі зброї від імені озброєного повстанського угруповання.

"Такеші Ебісава визнав сьогодні в федеральному суді, що він зухвало вивозив ядерні матеріали, в тому числі збройовий плутоній, з Мʼянми", – заявив виконуючий обов’язки прокурора США Едвард Кім. "Водночас, він працював над відправкою великої кількості героїну і метамфетаміну до Сполучених Штатів в обмін на надпотужне озброєння, таке як ракети "земля-повітря" для використання на полях битв в Мʼянмі", – йдеться в заяві.

Згідно з обвинувальним актом, зброя, яка мала стати частиною угоди, включала ракети класу "земля-повітря" американського виробництва взятих з американських військових баз в Афганістані, а також іншого важкого озброєння.

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Прокурори стверджують, що 60-річний Ебісава "нахабно" переправляв з М’янми уран і збройовий плутоній. З 2020 року Ебісава хвалився офіцеру під прикриттям, який видав себе за Іранського генерала, що має доступ до великої кількості ядерних матеріалів, надаючи фотографії матеріалів разом із лічильниками Гейгера, який реєстрував рівень радіації.

"Потім Ебісава запропонував надати Генералу "плутоній", який був би ще "кращим" і "потужнішим", ніж уран, для цієї мети", – йдеться в заяві.

Дослівно: "Лабораторія дослідила ядерні зразки та ​​визначила, що ізотопний склад плутонію, знайденого в ядерних зразках, є збройовим, а це означає, що плутоній, якщо він буде вироблений у достатній кількості, буде придатний для використання в ядерній зброї".

Деталі: Один зі співучасників Ебісави стверджував, що вони "мали у своєму розпорядженні понад 2 тисячі кілограмів торію-232 і понад 100 кілограмів урану у сполуці U3O8 (сполука у вигляді порошку уранового концентрату, відому під назвою "yellowcake").

В обвинувальному висновку стверджується, що Ебісава запропонував використати кошти від продажу ядерних матеріалів для фінансування закупівлі зброї для повстанського угруповання в М’янмі.

Змову Ебісави було виявлено та припинено завдяки співпраці влади США, Індонезії, Японії та Таїланду.

Ебісава визнав себе винним за шістьма пунктами звинувачення, йому загрожує довічне увʼязнення.