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Росіяни втратили вбитими та пораненими ще 1 430 військових – Генштаб

Станіслав ПогоріловЧетвер, 9 січня 2025, 07:23
Росіяни втратили вбитими та пораненими ще 1 430 військових – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу російські загарбницькі війська втратили вбитими та пораненими 1 430 осіб, також ЗСУ знищили 17 танків та 36 артилерійських систем ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 803 100 (+1 430) осіб,
  • танків ‒ 9 731 (+17) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20 221 (+16) од,
  • артилерійських систем – 21765 (+36) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21 813 (+86),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33 387 (+80) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3 686 (+5).

Збройні силивійнаУкраїнаРосія
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