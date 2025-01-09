Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдіть опитування читачів УП ⭐️

Брехня про хабар Байденам від Burisma: ексінформатора ФБР засудили до 6 років в’язниці

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловЧетвер, 9 січня 2025, 08:37
Брехня про хабар Байденам від Burisma: ексінформатора ФБР засудили до 6 років в’язниці
Джо Байден, Хантер Байден, фото: Getty Images

Колишній інформатор ФБР, який визнав неправдивість своїх свідчень про президента Джо Байдена і його сина Хантера та взаємодію з українською компанією Burisma, засудили до 6 років позбавлення волі. Суд задовольнив клопотання прокурорів про вирок інформатору Александру Смирнову у вигляді 6 років позбавлення волі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Повідомляється, що у грудні той визнав, що дав ФБР неправдиві свідчення про те, що нібито знав про хабар Байденам у розмірі 5 млн доларів від посадовців  Burisma Holdings, де Хантер Байден входив до правління. Крім того, Смирнов визнав провину в ухиленні від сплати податків. 

Реклама:

"Відповідач у 2020 році вирішив скористатися довірливим становищем, яке мав у ФБР, з метою надати неправдиву інформацію про одного з кандидатів у президенти США у спробі вплинути на результат виборів", – писали прокурори у своєму обгрунтуванні. 

Сторона захисту добивалася меншого вироку у розмірі 4 років, посилаючись на те, що Смирнов визнав провину і вже пережив "особисте падіння" через цю справу та її наслідки для його подальшої кар’єри.

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • Смирнова в лютому 2024 року звинуватили у брехні куратору з ФБР через фабрикацію історії про отримання Байденом і його сином Гантером хабара в 5 мільйонів доларів від української енергетичної компанії Burisma.
  • Згідно з угодою про визнання вини, Смирнов погодився визнати один із пунктів першого обвинувачення у брехні про Байденів і три пункти обвинувачення щодо несплати податків.
  • Свідчення Смирнова використовувались республіканцями в Палаті представників як свідчення корупції Байдена, на основі якого вони ініціювали оголошення йому імпічменту.
  • Звіт із розслідуванням про імпічмент був опублікований у серпні 2024 року, але до голосування за нього в Палаті – що й знаменувало б оголошення імпічменту Байдену – так і не дійшло.

БайденСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоСили оборони відійшли з вогнетривкого комбінату в Часовому Яру – УП
Трамп запустив мемкоїн $TRUMP, викликавши ажіотаж серед трейдерів
Синоптики розповіли, яку погоду чекати 19 січня та попередили про сильний вітер у Києві
фото, відеоСБУ: Інженер столичного метро створив мережу, яка наводила удари РФ по Києву та Харківщині
Екснардепу Новинському оголосили підозру в держзраді та розпалюванні ворожнечі
відеоССО уразили нафтобазу "Роснєфті" в Людиновому
Усі новини...
Байден
Президент США Джо Байден став прадідом
Байден попередив американців про небезпеку повторення подій 6 січня 2021 року
Байден обговорював можливість ударів по ядерних об'єктах Ірану – Axios
Останні новини
19:46
Під час ракетної атаки росіян було пошкоджено найстаріший McDonald’s України
19:20
Лідер німецької опозиції вважає Трампа передбачуваним і бачить у ньому можливість для Європи
18:52
відеоСили оборони відійшли з вогнетривкого комбінату в Часовому Яру – УП
18:31
фотоРакетний удар по Запоріжжю: з-під завалів деблокували тіло загиблого, шукають ще одну людину
18:24
Студенти, які не складуть іспит із БЗВП, не зможуть продовжити навчання – МОУ
18:15
фотоСБУ на Дніпропетровщині викрила компанію, яка сприяла РФ у побудові ядерних лабораторій
17:50
біатлонНорвежець Йоганнес Бо оголосив про завершення кар'єри у 2025 році
17:47
В МОУ заперечили "погіршення стосунків" Умєрова з директоркою АОЗ: Лише професійні критерії
17:42
Росіяни з міномета обстріляли Берислав: загинули двоє людей
17:34
Трамп запустив мемкоїн $TRUMP, викликавши ажіотаж серед трейдерів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: