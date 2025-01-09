Брехня про хабар Байденам від Burisma: ексінформатора ФБР засудили до 6 років в’язниці

Колишній інформатор ФБР, який визнав неправдивість своїх свідчень про президента Джо Байдена і його сина Хантера та взаємодію з українською компанією Burisma, засудили до 6 років позбавлення волі. Суд задовольнив клопотання прокурорів про вирок інформатору Александру Смирнову у вигляді 6 років позбавлення волі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Повідомляється, що у грудні той визнав, що дав ФБР неправдиві свідчення про те, що нібито знав про хабар Байденам у розмірі 5 млн доларів від посадовців Burisma Holdings, де Хантер Байден входив до правління. Крім того, Смирнов визнав провину в ухиленні від сплати податків.

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"Відповідач у 2020 році вирішив скористатися довірливим становищем, яке мав у ФБР, з метою надати неправдиву інформацію про одного з кандидатів у президенти США у спробі вплинути на результат виборів", – писали прокурори у своєму обгрунтуванні.

Сторона захисту добивалася меншого вироку у розмірі 4 років, посилаючись на те, що Смирнов визнав провину і вже пережив "особисте падіння" через цю справу та її наслідки для його подальшої кар’єри.

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