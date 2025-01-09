Маск хоче усунути Стармера з посади прем'єра Британії до наступних виборів – ЗМІ

Американський мільярдер Ілон Маск проводив приватні обговорення щодо усунення прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з його посади до наступних виборів.

Джерело: переказ матеріалу Financial Times наводить Reuters, передає "Європейська правда"

Деталі: Повідомляється, що Маск, найбагатша людина в світі і близький союзник обраного президента США Дональда Трампа, минулого місяця підтримав німецьку ультраправу партію напередодні виборів, запланованих на лютий, і неодноразово коментував британську політику, вимагаючи відставки Стармера.

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Маск зважував, як він і його союзники можуть дестабілізувати лейбористський уряд, і шукав інформацію про те, як заручитися підтримкою альтернативних британських політичних рухів, щоб змусити змінити уряд, йдеться в матеріалі з посиланням на людей, знайомих з цим питанням.

Маск не відповів на прохання Reuters про коментар у неробочий час.

"Він вважає, що сама західна цивілізація знаходиться під загрозою", – цитує FT слова одного з співрозмовників.

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Раніше Маск звинуватив Стармера в тому, що, за його словами, він не зміг притягнути до відповідальності банди чоловіків, які ґвалтували молодих дівчат, коли він був головним прокурором з 2008 по 2013 рік.

Передісторія:

Нещодавно Маск влаштував онлайн-опитування про те, чи мали б США "звільнити народ Британії від тиранії".

Цей допис став новим випадом Маска після того, як прем’єр Британії Кір Стармер засудив поширення брехні і фейків, натякаючи на Маска.

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