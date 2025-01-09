Маск хоче усунути Стармера з посади прем'єра Британії до наступних виборів – ЗМІ
Американський мільярдер Ілон Маск проводив приватні обговорення щодо усунення прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з його посади до наступних виборів.
Джерело: переказ матеріалу Financial Times наводить Reuters, передає "Європейська правда"
Деталі: Повідомляється, що Маск, найбагатша людина в світі і близький союзник обраного президента США Дональда Трампа, минулого місяця підтримав німецьку ультраправу партію напередодні виборів, запланованих на лютий, і неодноразово коментував британську політику, вимагаючи відставки Стармера.
Маск зважував, як він і його союзники можуть дестабілізувати лейбористський уряд, і шукав інформацію про те, як заручитися підтримкою альтернативних британських політичних рухів, щоб змусити змінити уряд, йдеться в матеріалі з посиланням на людей, знайомих з цим питанням.
Маск не відповів на прохання Reuters про коментар у неробочий час.
"Він вважає, що сама західна цивілізація знаходиться під загрозою", – цитує FT слова одного з співрозмовників.
Раніше Маск звинуватив Стармера в тому, що, за його словами, він не зміг притягнути до відповідальності банди чоловіків, які ґвалтували молодих дівчат, коли він був головним прокурором з 2008 по 2013 рік.
Передісторія:
- Нещодавно Маск влаштував онлайн-опитування про те, чи мали б США "звільнити народ Британії від тиранії".
- Цей допис став новим випадом Маска після того, як прем’єр Британії Кір Стармер засудив поширення брехні і фейків, натякаючи на Маска.
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