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Маск хоче усунути Стармера з посади прем'єра Британії до наступних виборів – ЗМІ

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловЧетвер, 9 січня 2025, 09:20
Маск хоче усунути Стармера з посади прем'єра Британії до наступних виборів – ЗМІ
Ілон Маск, фото: Getty Images

Американський мільярдер Ілон Маск проводив приватні обговорення щодо усунення прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з його посади до наступних виборів.

Джерело: переказ матеріалу Financial Times наводить Reuters, передає "Європейська правда"

Деталі: Повідомляється, що Маск, найбагатша людина в світі і близький союзник обраного президента США Дональда Трампа, минулого місяця підтримав німецьку ультраправу партію напередодні виборів, запланованих на лютий, і неодноразово коментував британську політику, вимагаючи відставки Стармера.

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Маск зважував, як він і його союзники можуть дестабілізувати лейбористський уряд, і шукав інформацію про те, як заручитися підтримкою альтернативних британських політичних рухів, щоб змусити змінити уряд, йдеться в матеріалі з посиланням на людей, знайомих з цим питанням.

Маск не відповів на прохання Reuters про коментар у неробочий час.

"Він вважає, що сама західна цивілізація знаходиться під загрозою", – цитує FT слова одного з співрозмовників.

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Раніше Маск звинуватив Стармера в тому, що, за його словами, він не зміг притягнути до відповідальності банди чоловіків, які ґвалтували молодих дівчат, коли він був головним прокурором з 2008 по 2013 рік.

Передісторія:

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МаскВелика Британія
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