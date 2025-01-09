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Серед українців за рік зросла недовіра до Кабміну і Ради – опитування

Станіслав ПогоріловЧетвер, 9 січня 2025, 11:49
Серед українців за рік зросла недовіра до Кабміну і Ради – опитування
Фото: Getty Images

Серед громадян України зросла частка тих, хто не довіряє нинішній Верховній Раді та уряду, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 2 - 17 грудня 2024 року.

Джерело: опитування КМІС

Деталі: Згідно з опитуванням, рівень довіри до Верховної Ради за останній рік майже не змінився (13% зараз проти 15% у грудні 2023 року), проте з 61% до 68% зросла частка тих, хто не довіряє парламенту.

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Якщо у грудні 2023 року баланс довіри-недовіри становив -46%, то зараз – -55%.

"При цьому більше половини українців можуть назвати принаймні одну фракцію, чию діяльність вони схвалюють, тобто висока недовіра парламенту не означає недовіри всім парламентарям… навіть серед тих, хто не довіряє парламенту, 47% назвали принаймні одну фракцію, чию діяльність вони схвалюють (для тих, хто довіряє парламенту – 69%, серед тих, хто не визначився зі своєю думкою – 56%)" – зазначили соціологи.

Зазначається, що довіра до уряду трохи вища, проте також низька: зараз йому довіряють 20% (у грудні 2023 року – 26%), не довіряють – 53% (у грудні 2023 року – 44%). Баланс довіри за останній рік знизився з -18% до -33%.

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"Разом з цим у контексті довіри парламенту і уряду зазначимо, що попри низьку довіру більшість українців проти проведення зараз виборів ", - кажуть соціологи.

 

Довідково: Опитування 2 - 17 грудня 2024 року  проводили методом телефонних інтерв'ю у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія). Всього було опитано 985 респондентів.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

опитуванняВерховна РадаКабінет міністрів
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