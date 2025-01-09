У посольстві РФ заявили, що майбутнє Гренландії мають вирішувати самі гренландці

Посол Росії у Данії Володимир Барбін закликав США "не втручатися у політичне майбутнє Гренландії" та заявив, що Росія буде реагувати у разі "подальшого погіршення ситуації в Арктиці".

Джерело: коментар посла РФ у відповідь на заяви обраного президента США Дональда Трампа про те, що той хотів би приєднати Гренландію, наводить данське видання Berlingske, передає "Європейська правда"

Деталі: Російський посол у письмовому коментарі заявив, що "питання майбутнього Гренландії мають вирішуватися на основі прагнень самих гренландців, у рамках відповідного законодавства Данії та без зовнішнього втручання".

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Він також натякнув, що Росія відреагує у разі збільшення військової присутності США у регіоні.

"Спроби забезпечувати нацбезпеку США ціною інтересів інших країн загрожують подальшим погіршенням ситуації в Арктиці, і це буде враховуватися Росією у військовому плануванні", – заявив посол.

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