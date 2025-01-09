У посольстві РФ заявили, що майбутнє Гренландії мають вирішувати самі гренландці
Посол Росії у Данії Володимир Барбін закликав США "не втручатися у політичне майбутнє Гренландії" та заявив, що Росія буде реагувати у разі "подальшого погіршення ситуації в Арктиці".
Джерело: коментар посла РФ у відповідь на заяви обраного президента США Дональда Трампа про те, що той хотів би приєднати Гренландію, наводить данське видання Berlingske, передає "Європейська правда"
Деталі: Російський посол у письмовому коментарі заявив, що "питання майбутнього Гренландії мають вирішуватися на основі прагнень самих гренландців, у рамках відповідного законодавства Данії та без зовнішнього втручання".
Він також натякнув, що Росія відреагує у разі збільшення військової присутності США у регіоні.
"Спроби забезпечувати нацбезпеку США ціною інтересів інших країн загрожують подальшим погіршенням ситуації в Арктиці, і це буде враховуватися Росією у військовому плануванні", – заявив посол.
Передісторія:
- Цього тижня обраний президент США повернувся до своїх заяв кількарічної давнини про бажання приєднати Гренландію до США. Трамп відмовився виключити використання військової сили для взяття під контроль Гренландії або Панамського каналу, про які він говорив в останні тижні.
- Данська прем'єрка Метте Фредеріксен наголосила, що Гренландія належить її мешканцям та що не може уявити реальної спроби США відібрати острів силою. Низка інших європейських лідерів також дали зрозуміти, що заяви Трампа є неприйнятними.
- Неофіційно повідомляли, що на 9 січня Фредеріксен зібрала на обговорення погроз Трампа лідерів партій у данському парламенті.
- За даними ЗМІ, у Копенгагені серйозно стурбовані заявами Трампа, а в його оточенні нібито кажуть, що слова обраного президента не є жартами і він дійсно хоче приєднати острів.