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В Україні у п'ятницю потеплішає, місцями дощ, у суботу похолодає

Валентина РоманенкоЧетвер, 9 січня 2025, 13:19
В Україні у п'ятницю потеплішає, місцями дощ, у суботу похолодає
ілюстративне фото Unsplash

В Україні у п'ятницю буде тепло, у суботу похолодає, подекуди очікується мокрий сніг і дощ.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Дощ очікується 10 січня у західних, вдень і північних, Вінницькій та Черкаській областях, на заході країни з мокрим снігом, на Закарпатті та в Карпатах сильні опади.

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На решті території країни без істотних опадів. Вітер південний із переходом на західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на північному сході країни подекуди 0-2° морозу, вдень у західних і північних областях 4-9° тепла, на решті території 8-13°; у Криму вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°.

У Києві в п'ятницю вночі без істотних опадів, удень дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 7-9°.

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11 січня у західних областях України невеликий сніг, у більшості північних і центральних областей вночі помірний мокрий сніг та дощ, вдень без опадів. На решті території невеликий дощ та мокрий сніг.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Одеській та Миколаївській областях до 5° тепла; у південно-східній частині вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла.

У столиці в суботу вночі без істотних опадів, удень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

Довідково: За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь час метеорологічних спостережень у Києві найвищу температуру вдень 10 січня було зафіксовано в 2007 році на позначці 9,8° тепла, а найнижчу вночі в 1940 році на позначці 30,7° морозу.

погода
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