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Лікарі розповіли про наслідки удару РФ по Запоріжжю: Пів сотні людей у лікарнях, троє з ампутаціями

Валентина РоманенкоЧетвер, 9 січня 2025, 15:01
Лікарі розповіли про наслідки удару РФ по Запоріжжю: Пів сотні людей у лікарнях, троє з ампутаціями
фото поліції

У лікарнях Запоріжжя перебуває понад пів сотні постраждалих після російського авіадару по місту 8 січня, троє з ушпиталених мають травматичні ампутації.

Джерело: "Радіо Свобода"

Пряма мова заступниці медичного директора лікарні, куди надійшло найбільше постраждалих, Таміли Ісмаїлової: "До нашої лікарні надійшло 66 постраждалих, 37 було госпіталізовано. Іншим надано медичну допомогу, вони відмовились від госпіталізації. З тих 37 пацієнтів, які залишились у нас на лікуванні, 9 пацієнтів знаходяться у реанімаційному відділенні. 7 залишаються стабільно тяжкими і один пацієнт у край тяжкому стані.

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Вибухова травма, акубаротравма, відкриті черепно-мозкові травми, переломи кісток, пошкодження внутрішніх органів. Троє постраждалих з ампутаціями травматичного характеру".

Деталі: У медичному закладі зазначають, що пацієнти перебувають у важкому психологічному стані – з ними працюють психологи.

Ще 14 постраждалих із травами різного ступеню тяжкості шпиталізовано ще до двох лікарень міста, зокрема в одній з них у відділенні інтенсивної терапії перебуває двоє травмованих у тяжкому стані.

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Також під час удару по Запоріжжю постраждала 13-річна дитина. Дівчинка зазнала контузії легкого ступеня і наразі перебуває на амбулаторному лікуванні.

Передісторія:

  • 8 січня о 15:40 росіяни завдали два удари керованими авіабомбами (ФАБ-500 з УМПК) по території обласного центру. Вони вибухнули серед скупчення людей – поблизу адміністративної частини інфраструктурного об’єкта та проїжджої частини. Зайнялися будівля та автотранспорт.
  • Кількість загиблих та постраждалих весь час росла. На ранок 9 січня кількість постраждалих людей у результаті ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю зросла до 113 людей, загинули 13 мешканців міста.

Запоріжжявійна
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