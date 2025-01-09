Лікарі розповіли про наслідки удару РФ по Запоріжжю: Пів сотні людей у лікарнях, троє з ампутаціями
У лікарнях Запоріжжя перебуває понад пів сотні постраждалих після російського авіадару по місту 8 січня, троє з ушпиталених мають травматичні ампутації.
Джерело: "Радіо Свобода"
Пряма мова заступниці медичного директора лікарні, куди надійшло найбільше постраждалих, Таміли Ісмаїлової: "До нашої лікарні надійшло 66 постраждалих, 37 було госпіталізовано. Іншим надано медичну допомогу, вони відмовились від госпіталізації. З тих 37 пацієнтів, які залишились у нас на лікуванні, 9 пацієнтів знаходяться у реанімаційному відділенні. 7 залишаються стабільно тяжкими і один пацієнт у край тяжкому стані.
Вибухова травма, акубаротравма, відкриті черепно-мозкові травми, переломи кісток, пошкодження внутрішніх органів. Троє постраждалих з ампутаціями травматичного характеру".
Деталі: У медичному закладі зазначають, що пацієнти перебувають у важкому психологічному стані – з ними працюють психологи.
Ще 14 постраждалих із травами різного ступеню тяжкості шпиталізовано ще до двох лікарень міста, зокрема в одній з них у відділенні інтенсивної терапії перебуває двоє травмованих у тяжкому стані.
Також під час удару по Запоріжжю постраждала 13-річна дитина. Дівчинка зазнала контузії легкого ступеня і наразі перебуває на амбулаторному лікуванні.
Передісторія:
- 8 січня о 15:40 росіяни завдали два удари керованими авіабомбами (ФАБ-500 з УМПК) по території обласного центру. Вони вибухнули серед скупчення людей – поблизу адміністративної частини інфраструктурного об’єкта та проїжджої частини. Зайнялися будівля та автотранспорт.
- Кількість загиблих та постраждалих весь час росла. На ранок 9 січня кількість постраждалих людей у результаті ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю зросла до 113 людей, загинули 13 мешканців міста.