Лікарі розповіли про наслідки удару РФ по Запоріжжю: Пів сотні людей у лікарнях, троє з ампутаціями

У лікарнях Запоріжжя перебуває понад пів сотні постраждалих після російського авіадару по місту 8 січня, троє з ушпиталених мають травматичні ампутації.

Джерело: "Радіо Свобода"

Пряма мова заступниці медичного директора лікарні, куди надійшло найбільше постраждалих, Таміли Ісмаїлової: "До нашої лікарні надійшло 66 постраждалих, 37 було госпіталізовано. Іншим надано медичну допомогу, вони відмовились від госпіталізації. З тих 37 пацієнтів, які залишились у нас на лікуванні, 9 пацієнтів знаходяться у реанімаційному відділенні. 7 залишаються стабільно тяжкими і один пацієнт у край тяжкому стані.

Реклама:

Вибухова травма, акубаротравма, відкриті черепно-мозкові травми, переломи кісток, пошкодження внутрішніх органів. Троє постраждалих з ампутаціями травматичного характеру".

Деталі: У медичному закладі зазначають, що пацієнти перебувають у важкому психологічному стані – з ними працюють психологи.

Ще 14 постраждалих із травами різного ступеню тяжкості шпиталізовано ще до двох лікарень міста, зокрема в одній з них у відділенні інтенсивної терапії перебуває двоє травмованих у тяжкому стані.

РЕКЛАМА:

Також під час удару по Запоріжжю постраждала 13-річна дитина. Дівчинка зазнала контузії легкого ступеня і наразі перебуває на амбулаторному лікуванні.

Передісторія: