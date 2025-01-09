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У Харкові знову вдарила російська "Молнія": є потерпілий

Валентина РоманенкоЧетвер, 9 січня 2025, 15:36
У Харкові знову вдарила російська Молнія: є потерпілий
уламки дрона "Молнія". ілюстративне фото прокуратури

Російський безпілотник "Молнія" влучив по підприємству в Харкові, за попередніми даними, постраждав 65-річний чоловік.

Джерело: очільник Харківської обладміністрації Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов у Telegram

Деталі: Повідомляється, що близько 15:00 у Немишлянському районі Харкова було зафіксовано влучання російського безпіотника "Молнія" (за даними Терехова, – по цивільному підприємству –ред.). Є загорання на місці прильоту.

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Пряма мова Синєгубова: "За уточненими даними, внаслідок влучання ворожого БПЛА постраждав 65-річний чоловік — гостра реакція на стрес, без госпіталізації".

Що передувало: В січні в Харкові почастішали прильоти нового виду озброєння ворога – дрона "Молнія". Синєгубов зазначав, що цей безпілотник створений практично із мотлоху, однак все одно небезпечний, бо несе бойовий заряд.

Харківбезпілотникивійна
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