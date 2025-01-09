Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдіть опитування читачів УП ⭐️

ВАКС засудив до 15 років в'язниці екснардепа Крючкова, який втік у Монако – ЦПК

Євген КізіловЧетвер, 9 січня 2025, 21:54
ВАКС засудив до 15 років в'язниці екснардепа Крючкова, який втік у Монако – ЦПК
Фото: Радіо Свобода

Вищий антикорупційний суд призначив 15 років ув’язнення з конфіскацією усього майна колишньому народному депутату Дмитру Крючкову у справі про організацію ним заволодіння коштами компаній "Черкасиобленерго" та "Запоріжжяобленерго".

Джерело: громадська організація "Центр протидії корупції" у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що Крючков ще на початку минулого року виїхав за кордон і не повернувся. Підставою для виїзду стало те, що він має п'ятьох дітей.

Реклама:

До цього він виїздив на кілька днів і повертався, але 15 лютого виїхав за кордон і вже не повернувся. У засіданнях суду він брав участь по відеозв’язку і повідомляв, що має право на постійне проживання в Монако.

Також судді визнали винуватою спільницю Крючкова, колишню виконувачку обов'язків голови правління ПАТ "Черкасиобленерго" Світлану Кузьмінську. Їй призначили 8 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Окрім позбавлення волі, суд задовольнив цивільні позови у справі та застосував спецконфіскацію:

РЕКЛАМА:
  • 468 млн грн буде стягнуто з "Енергомережі" і з Крючкова;
  • понад 27 млн грн Крючков має сплатити на користь АТ "Одеська ТЕЦ";
  • понад 21 млн грн Крючков має сплатити на користь "Запоріжжяобленерго";
  • 14 млн грн мають сплатити солідарно Крючков та Кузьмінська на користь "Черкасиобленерго".

З обвинувачених також стягнули 415 тис. грн судових витрат. Вирок ухвалили судді Євген Крук, Олексій Кравчук та Інна Білоус.

Нагадаємо:

  • Раніше "Українська правда" писала у своєму розслідуванні про компанію "Енергомережа", яка скуповувала борги у "Центренерго" і Одеської ТЕЦ через пов'язані кредиторські компанії. Головою правління ПрАТ "Енергомережа" є Дмитро Крючков, якого учасники ринку неофіційно пов’язують з віце-президентом УЄФА Григорієм Суркісом, представники якого входили до керівних органів компанії "Енергомережі".
  • За версією обвинувачення, у 2014-2015 роках службові особи приватної компанії заволоділи коштами які мали надійти до ПАТ "Черкасиобленерго", ПАТ "Запоріжжяобленерго". Суть схеми зводилася до того, що споживачі електрики платили гроші не напряму обленерго, а доплачували ще й фірмі-посереднику "Енергомережа", яку контролював Крючков.
  • Загальні збитки енергопостачальним компаніям складають понад 1,5 млрд грн, з яких під час досудового розслідування відшкодовано понад 315 млн гривень. Також ВАКС розглядає ще одну справу, в якій Крючков проходить як обвинувачений. У ній йдеться про недоотримані доходи ПАТ "Запоріжжяобленерго" та ДП "Енергоринок" на понад 346 млн грн.
  • У листопаді 2018 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оприлюднили підозру Крючкову.
  • В березні 2019 року журналісти програми "Схеми" опублікували записи телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова, братів Суркісів та найближчого соратника президента Петра Порошенка Ігоря Кононенка, які свідчать про причетність останнього до афер в енергетиці.
  • Крючков стверджував, що найближче оточення президента Петра Порошенка курувало оборудки в енергетичному комплексі та отримувало від цього значну частину прибутку.

Верховна РадакорупціяенергетикаАнтикорупційний суд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, оновленоСБУ прийшла з обшуками до ведучого Макса Назарова і оголосила підозру
фотоУ Києві затримали посадовця державного банку – "донатив" на армію РФ
фотоМураєв із Китаю дав інтерв'ю пропагандистам
відеоДесять "прильотів": дрони ГУР запалили нафтобазу в Тульській області РФ - джерело
Сили ППО збили 2 з 4 балістичних ракет
Уряд Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС: припинення вогню в Газі набирає чинності в неділю
Усі новини...
Верховна Рада
Нардепці-слузі Кормишкіній оголосили ще одну підозру – у приховуванні доходів
Рада у першому читанні схвалила знижку в 50% штрафу для тих, хто не уточнив свої військово-облікові дані
Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення із СЗЧ до 1 березня 2025 року
Останні новини
13:36
біатлонУкраїнець Борковський здобув другу медаль на Універсіаді-2025
13:32
Лідерка ультраправих у Баварії закликала до висилки українських біженців
13:21
Експорт російського вугілля впав до шестирічного мінімуму
13:09
Станція метро "Лук’янівська" відновила роботу після ранкового обстрілу
13:00
Екснардепу Новинському оголосили підозру в держзраді та розпалюванні ворожнечі
12:40
Німецька "подруга Путіна" закликала припинити постачати зброю Україні
12:28
Провідні канадські банки вийшли з кліматичної коаліції
12:15
відеоССО уразили нафтобазу "Роснєфті" в Людиновому
12:08
тенісСвітоліна здолала четверту ракетку світу та вийшла в 1/8 фіналу Australian Open
12:00
Місяць вперше внесли до всесвітнього переліку спадщини, яка потребує збереження
Усі новини...
Реклама:
Реклама: