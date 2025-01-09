ВАКС засудив до 15 років в'язниці екснардепа Крючкова, який втік у Монако – ЦПК

Вищий антикорупційний суд призначив 15 років ув’язнення з конфіскацією усього майна колишньому народному депутату Дмитру Крючкову у справі про організацію ним заволодіння коштами компаній "Черкасиобленерго" та "Запоріжжяобленерго".

Джерело: громадська організація "Центр протидії корупції" у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що Крючков ще на початку минулого року виїхав за кордон і не повернувся. Підставою для виїзду стало те, що він має п'ятьох дітей.

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До цього він виїздив на кілька днів і повертався, але 15 лютого виїхав за кордон і вже не повернувся. У засіданнях суду він брав участь по відеозв’язку і повідомляв, що має право на постійне проживання в Монако.

Також судді визнали винуватою спільницю Крючкова, колишню виконувачку обов'язків голови правління ПАТ "Черкасиобленерго" Світлану Кузьмінську. Їй призначили 8 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Окрім позбавлення волі, суд задовольнив цивільні позови у справі та застосував спецконфіскацію:

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468 млн грн буде стягнуто з "Енергомережі" і з Крючкова;

понад 27 млн грн Крючков має сплатити на користь АТ "Одеська ТЕЦ";

понад 21 млн грн Крючков має сплатити на користь "Запоріжжяобленерго";

14 млн грн мають сплатити солідарно Крючков та Кузьмінська на користь "Черкасиобленерго".

З обвинувачених також стягнули 415 тис. грн судових витрат. Вирок ухвалили судді Євген Крук, Олексій Кравчук та Інна Білоус.

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