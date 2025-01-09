ВАКС засудив до 15 років в'язниці екснардепа Крючкова, який втік у Монако – ЦПК
Вищий антикорупційний суд призначив 15 років ув’язнення з конфіскацією усього майна колишньому народному депутату Дмитру Крючкову у справі про організацію ним заволодіння коштами компаній "Черкасиобленерго" та "Запоріжжяобленерго".
Джерело: громадська організація "Центр протидії корупції" у соцмережах
Деталі: Повідомляється, що Крючков ще на початку минулого року виїхав за кордон і не повернувся. Підставою для виїзду стало те, що він має п'ятьох дітей.
До цього він виїздив на кілька днів і повертався, але 15 лютого виїхав за кордон і вже не повернувся. У засіданнях суду він брав участь по відеозв’язку і повідомляв, що має право на постійне проживання в Монако.
Також судді визнали винуватою спільницю Крючкова, колишню виконувачку обов'язків голови правління ПАТ "Черкасиобленерго" Світлану Кузьмінську. Їй призначили 8 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.
Окрім позбавлення волі, суд задовольнив цивільні позови у справі та застосував спецконфіскацію:
- 468 млн грн буде стягнуто з "Енергомережі" і з Крючкова;
- понад 27 млн грн Крючков має сплатити на користь АТ "Одеська ТЕЦ";
- понад 21 млн грн Крючков має сплатити на користь "Запоріжжяобленерго";
- 14 млн грн мають сплатити солідарно Крючков та Кузьмінська на користь "Черкасиобленерго".
З обвинувачених також стягнули 415 тис. грн судових витрат. Вирок ухвалили судді Євген Крук, Олексій Кравчук та Інна Білоус.
Нагадаємо:
- Раніше "Українська правда" писала у своєму розслідуванні про компанію "Енергомережа", яка скуповувала борги у "Центренерго" і Одеської ТЕЦ через пов'язані кредиторські компанії. Головою правління ПрАТ "Енергомережа" є Дмитро Крючков, якого учасники ринку неофіційно пов’язують з віце-президентом УЄФА Григорієм Суркісом, представники якого входили до керівних органів компанії "Енергомережі".
- За версією обвинувачення, у 2014-2015 роках службові особи приватної компанії заволоділи коштами які мали надійти до ПАТ "Черкасиобленерго", ПАТ "Запоріжжяобленерго". Суть схеми зводилася до того, що споживачі електрики платили гроші не напряму обленерго, а доплачували ще й фірмі-посереднику "Енергомережа", яку контролював Крючков.
- Загальні збитки енергопостачальним компаніям складають понад 1,5 млрд грн, з яких під час досудового розслідування відшкодовано понад 315 млн гривень. Також ВАКС розглядає ще одну справу, в якій Крючков проходить як обвинувачений. У ній йдеться про недоотримані доходи ПАТ "Запоріжжяобленерго" та ДП "Енергоринок" на понад 346 млн грн.
- У листопаді 2018 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оприлюднили підозру Крючкову.
- В березні 2019 року журналісти програми "Схеми" опублікували записи телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова, братів Суркісів та найближчого соратника президента Петра Порошенка Ігоря Кононенка, які свідчать про причетність останнього до афер в енергетиці.
- Крючков стверджував, що найближче оточення президента Петра Порошенка курувало оборудки в енергетичному комплексі та отримувало від цього значну частину прибутку.