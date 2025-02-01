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В Одесі знову пролунали потужні вибухи

Ольга Глущенко Субота, 1 лютого 2025, 00:52
В Одесі знову пролунали потужні вибухи
Фото зі сторінки Зеленського

У ніч проти 1 лютого в Одесі знову пролунали потужні вибухи.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Пряма мова Кіпера: "Знову потужні вибухи! Не лишайте укриттів!"

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Що передувало:

  • Увечері п'ятниці в Одесі пролунали вибухи. Попередньо відомо, що росіяни завдали удару балістикою. Від вибуху постраждав готель "Брістоль". Багато пошкоджень та руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, пошкоджена будівля, яка знаходяться під підсиленим захистом.
  • Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед людей, які були в епіцентрі російського ракетного удару по Одесі 31 січня, були норвезькі дипломатичні представники.
  • Кількість постраждалих через російський балістичний удар по історичному центру Одеси 31 січня зросла до семи.

Одесавибухросійсько-українська війна
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