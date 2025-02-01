У Філадельфії розбився легкомоторний літак, виникли пожежі

У США, на північному сході Філадельфії, розбився легкомоторний літак, внаслідок чого пролунали вибухи і сталися пожежі.

Джерело: ABC News із посиланням на офіційних осіб

Деталі: У п'ятницю у Філадельфії розбився легкомоторний літак, після чого сталися вибухи та пожежі.

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Інцидент стався біля торгового центру Roosevelt Mall на північному сході Філадельфії.

Літак Learjet 55 розбився близько 18:30 (за місцевим часом – ред.) після вильоту з аеропорту на північному сході Філадельфії.

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Після аварії виникла велика пожежа, яка викликала великий резонанс, загорілися транспортні засоби.

За даними поліції, на борту літака, який розбився, було двоє людей. Також поліція повідомляє, що є поранені на землі.