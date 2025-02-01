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На громаду Сумщини росіяни за день скинули 30 мін – ОВА

Ольга Глущенко Субота, 1 лютого 2025, 04:18
На громаду Сумщини росіяни за день скинули 30 мін – ОВА
наслідки російських обстрілів на Сумщині, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 40 обстрілів прикордоння Сумської області, на одну з громад скинули 30 мін і вдарили по ній FPV-дронами.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Есманьська, Шосткинська громади".

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Деталі: По Краснопільській громаді здійснено артилерійський обстріл, були скидання ВОГ з БпЛА, удар FPV-дроном – 4 вибухи. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

На Шосткинську громаду відбулася атака БпЛА, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

По Великописарівській громаді ворог бив з мінометів, артилерії та скинув ВОГ з БпЛА – 24 вибухи.

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У Путивльській громаді був один вибух внасліок удару FPV-дроном.

На Миропільську громаду росіяни скинули 30 мін. Також зафіксовано 12 вибухів через удари FPV-дронами.

По Хотінській громаді ворог завдав ударів FPV-дронами і скинув ВОГ з БпЛА – 6 вибухів.

По Есманьська громаді теж були удари FPV-дронами і мінометний обстріл, 20 вибухів.

У Новослобідській громаді зафіксували 2 вибухи через атаку FPV-дронами.

Сумська областьобстрілвибух
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