На громаду Сумщини росіяни за день скинули 30 мін – ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 40 обстрілів прикордоння Сумської області, на одну з громад скинули 30 мін і вдарили по ній FPV-дронами.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Есманьська, Шосткинська громади".

Реклама:

Деталі: По Краснопільській громаді здійснено артилерійський обстріл, були скидання ВОГ з БпЛА, удар FPV-дроном – 4 вибухи. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

На Шосткинську громаду відбулася атака БпЛА, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

По Великописарівській громаді ворог бив з мінометів, артилерії та скинув ВОГ з БпЛА – 24 вибухи.

РЕКЛАМА:

У Путивльській громаді був один вибух внасліок удару FPV-дроном.

На Миропільську громаду росіяни скинули 30 мін. Також зафіксовано 12 вибухів через удари FPV-дронами.

По Хотінській громаді ворог завдав ударів FPV-дронами і скинув ВОГ з БпЛА – 6 вибухів.

По Есманьська громаді теж були удари FPV-дронами і мінометний обстріл, 20 вибухів.

У Новослобідській громаді зафіксували 2 вибухи через атаку FPV-дронами.