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У Києві та низці областей – повітряна тривога через загрозу балістики

Ольга Глущенко Субота, 1 лютого 2025, 05:38
У Києві та низці областей – повітряна тривога через загрозу балістики
повітряна тривога, ілюстративне фото: Getty Images

Вранці 1 лютого в Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістики.

Джерело: Повітряні сили, КМВА

Деталі: О 5:33 ПС повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу, в областях де оголошена повітряна тривога.

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У той же час КМВА зазначила, що в Києві повітряна тривога оголошена через загрозу застосування ворогом балістичних ракет.

Київповітряна тривога
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