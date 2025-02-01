У Києві та низці областей – повітряна тривога через загрозу балістики
Субота, 1 лютого 2025, 05:38
Вранці 1 лютого в Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістики.
Джерело: Повітряні сили, КМВА
Деталі: О 5:33 ПС повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу, в областях де оголошена повітряна тривога.
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У той же час КМВА зазначила, що в Києві повітряна тривога оголошена через загрозу застосування ворогом балістичних ракет.