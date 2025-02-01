Удар РФ по багатоповерхівці в Сумах 30 січня: кількість загиблих зросла до 10
Субота, 1 лютого 2025, 10:31
Кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по багатоповерхівці в місті Суми 30 січня зросла до 10, ще 16 людей постраждали.
Джерело: Сумська обласна прокуратура у Telegram
Дослівно: "У лікарні померла 76-річна жінка, яка отримала поранення унаслідок атаки ворога по багатоповерхівці в м. Суми 30 січня 2025 року".
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Деталі: У прокуратурі нагадали, що тоді потерпілу затисло плитами, рятувальники її деблокували та передали медикам, однак отримані травми виявились несумісні з життям.
Таким чином, від ворожої атаки усього загинуло 10 людей.
Що передувало:
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- Уночі 30 січня російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Сумах.
- Станом на вечір 30 січня повідомляли про 9 загиблих.