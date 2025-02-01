Удар РФ по багатоповерхівці в Сумах 30 січня: кількість загиблих зросла до 10

Кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по багатоповерхівці в місті Суми 30 січня зросла до 10, ще 16 людей постраждали.

Джерело: Сумська обласна прокуратура у Telegram

Дослівно: "У лікарні померла 76-річна жінка, яка отримала поранення унаслідок атаки ворога по багатоповерхівці в м. Суми 30 січня 2025 року".

Реклама:

Деталі: У прокуратурі нагадали, що тоді потерпілу затисло плитами, рятувальники її деблокували та передали медикам, однак отримані травми виявились несумісні з життям.

Таким чином, від ворожої атаки усього загинуло 10 людей.

Що передувало:

РЕКЛАМА: