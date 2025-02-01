Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, аби ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів УП

Удар РФ по багатоповерхівці в Сумах 30 січня: кількість загиблих зросла до 10

Станіслав ПогоріловСубота, 1 лютого 2025, 10:31
Удар РФ по багатоповерхівці в Сумах 30 січня: кількість загиблих зросла до 10
фото - дснс сумщини

Кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по багатоповерхівці в місті Суми 30 січня зросла до 10, ще 16 людей постраждали.

Джерело: Сумська обласна прокуратура у Telegram

Дослівно: "У лікарні померла 76-річна жінка, яка отримала поранення унаслідок атаки ворога по багатоповерхівці в м. Суми 30 січня 2025 року".

Реклама:

Деталі: У прокуратурі нагадали, що тоді потерпілу затисло плитами, рятувальники її деблокували та передали медикам, однак отримані травми виявились несумісні з життям.

Таким чином, від ворожої атаки усього загинуло 10 людей.

Що передувало:

РЕКЛАМА:

Сумивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У всіх областях скасували екстрені відключення світла
У ГУР відповіли Фіцо, який звинуватив "Грузинський легіон" в причетності до протестів
оновлено, фотоУдар росіян по житловому будинку в Полтаві: загинули 3 людини, 10 постраждалих
Авіатроща у Філадельфії: у медичному літаку знаходилось 6 людей, у тому числі дитина
доповненоУ низці областей запровадили аварійні відключення
Російська армія продовжує "повзуче просування" на догоду Путіну – ISW
Усі новини...
Суми
У Сумах до 16 зросла кількість постраждалих від влучання безпілотника в будинок
Удар РФ по багатоповерхівці в Сумах: кількість загиблих зросла до 9
Удар "Шахеда" по багатоповерхівці в Сумах: з-під завалів дістали 4 загиблих
Останні новини
11:20
У всіх областях скасували екстрені відключення світла
11:10
Польща піднімала у небо літаки і привела у готовність ППО через ракетну атаку РФ на Україну
11:02
Мін’юст: У 2024 році смертність в Україні перевищила народжуваність майже втричі
10:49
відеоЗеленський про нічну атаку РФ по Україні: загинуло 6 людей, потрібно більше підтримки
10:31
Удар РФ по багатоповерхівці в Сумах 30 січня: кількість загиблих зросла до 10
10:20
Латвія передасть Україні нову партію дронів
10:03
У Литві вважають, що ЄС зробить помилку, якщо повернеться до закупівлі російського газу
09:42
Білий дім підтвердив візит прем'єра Ізраїлю до Трампа
09:10
У ГУР відповіли Фіцо, який звинуватив "Грузинський легіон" в причетності до протестів
08:58
Росіяни атакували Покровський напрямок понад 60 разів біля 16 населених пунктів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: