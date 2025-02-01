Покровськ під постійним вогнем: ще один цивільний загинув, іншого поранено
Субота, 1 лютого 2025, 19:59
Внаслідок ворожих обстрілів у Покровську Донецької області 1 лютого загинув чоловік, ще один дістав поранення.
Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram
Дослівно: "Покровськ під постійним вогнем – 1 людина загинула і 1 поранена.
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Росіяни безперервно обстрілюють місто з усіх наявних видів озброєння.
Сьогодні вони вбили там 55-річного чоловіка і поранили 63-річного. Пораненого доставили в лікарню".