Покровськ під постійним вогнем: ще один цивільний загинув, іншого поранено

Внаслідок ворожих обстрілів у Покровську Донецької області 1 лютого загинув чоловік, ще один дістав поранення.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Дослівно: "Покровськ під постійним вогнем – 1 людина загинула і 1 поранена.

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Росіяни безперервно обстрілюють місто з усіх наявних видів озброєння.

Сьогодні вони вбили там 55-річного чоловіка і поранили 63-річного. Пораненого доставили в лікарню".