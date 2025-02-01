"Найгарячіше" на Покровському напрямку, також ворог тисне на Куп'янському та Лиманському – Генштаб

З початку доби 1 лютого на фронті відбулося 104 бойових зіткнення, зокрема 39 атак російські війська здійснили на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: Противник завдав двох ракетних та 34 авіаційних ударів, використавши 40 ракет та 39 керованих бомб, 739 ударів дронами-камікадзе, здійснив майже 4500 обстрілів позицій українських військ.

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Ворог 17 разів атакував українські укріплення на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Тополі, Дворічна, Петропавлівка, Степова Новосілка, Глушківка, Загризове та Лозова.

На Лиманському напрямку за день російські війська 15 разів штурмували позиції українських захисників поблизу Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Колодязів, Торського та в напрямку Новомихайлівки.

На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили 4 атаки ворожих військ неподалік Верхньокам’янського та Білогорівки.

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На Краматорському напрямку українські війська відбили 7 атак противника в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Біла Гора.

На Торецькому напрямку окупанти в суботу 7 разів штурмували позиції оборонців у районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 39 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів – у районах Зеленого Поля, Єлизаветівки, Променя, Звірового, Удачного, Успенівки, Новоолександрівки, Срібного та Дачного.

За попередніми підрахунками, у суботу українські воїни ліквідували 151 та поранили 126 окупантів на даному напрямку; знищили гаубицю "Мста-Б", РСЗВ БМ-21 "Град", міномет, три автомобілі, три мотоцикли та два БпЛА оперативно-тактичного рівня, також завдали пошкоджень двом одиницям автомобільної техніки, двом самохідним гаубицям 2С19 "Мста-С" та ворожому танку.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили дві атаки позицій українських військ, противник намагався просунутись в напрямку Костянтинополя та Розливу. Штурмова авіація противника завдавала ударів в районі Времівки.

На Гуляйпільському напрямку агресор здійснив дві спроби потіснити захисників із займаних позицій в районі Новосілки. Від ворожих авіаударів постраждав Новопіль.

На Оріхівському напрямку відбулось два боєзіткнення в районі Щербаків та Нестерянки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники один раз намагалися витіснити з займаних позицій українські підрозділи, успіху не мали, зазнали втрат.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. У суботу українські воїни відбили 6 атак загарбницької армії на цьому напрямку, одне боєзіткнення ще триває, крім того, авіація ворога завдала по власній території 18 авіаударів, скинувши при цьому 23 КАБ, також ворог здійснив 230 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ.