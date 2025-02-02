США завдали авіаударів по бойовиках "Ісламської держави" в Сомалі

Американські військові завдали авіаударів по об’єктах бойовиків "Ісламської держави" (ІДІЛ) у Сомалі, в результаті яких було ліквідовано терористів. Це перші удари США в африканській країні під час другого президентського терміну Дональда Трампа.

Джерело: The Guardian

Деталі: Удари були завдані в горах Голіс, розташованих у напівавтономному регіоні Пунтленд на півночі Сомалі. Метою операції було знищення високопоставленого планувальника атак ІД та інших членів угруповання.

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Президент Дональд Трамп у своєму дописі в соцмережі Truth Social зазначив, що бойовики погрожували США та їхнім союзникам, і наголосив на успішності операції:

Пряма мова Трампа: "Ці вбивці, яких ми знайшли, ховалися в печерах. Наші військові знищили ці укриття та ліквідували багатьох терористів, не завдавши шкоди цивільному населенню. Наші військові роками переслідували цього планувальника атак ІДІЛ, але Байден і його друзі не діяли достатньо швидко, щоб виконати свою роботу. Я зробив це!"

Деталі: За його словами Міністра оборони США Піта Гегсета, ця операція послабила здатність ІДІЛ планувати й здійснювати терористичні атаки, які загрожували США та їхнім партнерам.

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Пряма мова Гегсета: "[Це] чіткий сигнал, що Сполучені Штати завжди готові знайти і знищити терористів, які загрожують нам і нашим союзникам, навіть у той час, коли ми активно захищаємо кордони і проводимо багато інших операцій під керівництвом президента Трампа".

Деталі: Адміністрація президента Сомалі Хасана Шейха Махмуда підтвердила, що глава держави був поінформований про військову операцію США, спрямовану на знищення керівництва ІДІЛ у північній частині країни.

Контекст: Бойовики ІДІЛ-Сомалі з’явилися у 2015 році після відколу від угруповання "Аш-Шабааб", пов’язаного з "Аль-Каїдою". Їхня чисельність, за оцінками ООН та США, становить від 300 до 700 осіб, приблизно половина з яких – іноземні бойовики які проникли в Сомалі.