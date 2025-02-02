Китай розкритикував нові мита Трампа та обіцяє контрзаходи

Міністерство торгівлі Китаю різко засудило рішення президента Дональда Трампа запровадити нові 10-відсоткові мита на китайський експорт до США, заявивши про намір оскаржити це рішення у Світовій організації торгівлі (СОТ) та запровадити відповідні контрзаходи.

Джерело: заява Міністерства закордонних справ КНР, The Washington Post, Reuters

Деталі: Китай заявив про "глибоке розчарування" американськими діями та наголосив про намір подати скаргу до СОТ. У заяві також йдеться, що Китай вживе відповідних контрзаходів для захисту своїх прав та інтересів, не уточнюючи конкретних дій.

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Світова організація торгівлі втратила частину своєї ефективності через неможливість формувати апеляційний орган, оскільки США блокують призначення суддів з 2019 року. Це значно обмежує можливості для юридичного вирішення торговельних спорів на глобальному рівні.

Дослівно: "Китай під час першого терміну Трампа вже відповідав симетричними митами, однак його можливості в цьому напрямку обмежені тим, що обсяги американського експорту до Китаю суттєво менші за китайський експорт до США".

Деталі: Трамп звинуватив Китай у порушенні зобов’язань щодо скорочення виробництва фентанілу та заявив, що Комуністична партія Китаю "субсидувала та заохочувала" компанії до постачання цієї небезпечної речовини в США.

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Китай закликав США "розглядати та вирішувати свої проблеми з фентанілом та інші об’єктивно та раціонально, а не погрожувати іншим країнам митами".

Уряд Китаю стверджує, що справжньою причиною епідемії смертей від фентанілу в Сполучених Штатах є неспроможність Америки приборкати наркозалежність, а не великомасштабне виробництво або експорт Китаєм хімічних речовин, які використовуються в основному нелегальними лабораторіями в Мексиці для виробництва наркотику.

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