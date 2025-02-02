Китай розкритикував нові мита Трампа та обіцяє контрзаходи
Міністерство торгівлі Китаю різко засудило рішення президента Дональда Трампа запровадити нові 10-відсоткові мита на китайський експорт до США, заявивши про намір оскаржити це рішення у Світовій організації торгівлі (СОТ) та запровадити відповідні контрзаходи.
Джерело: заява Міністерства закордонних справ КНР, The Washington Post, Reuters
Деталі: Китай заявив про "глибоке розчарування" американськими діями та наголосив про намір подати скаргу до СОТ. У заяві також йдеться, що Китай вживе відповідних контрзаходів для захисту своїх прав та інтересів, не уточнюючи конкретних дій.
Світова організація торгівлі втратила частину своєї ефективності через неможливість формувати апеляційний орган, оскільки США блокують призначення суддів з 2019 року. Це значно обмежує можливості для юридичного вирішення торговельних спорів на глобальному рівні.
Дослівно: "Китай під час першого терміну Трампа вже відповідав симетричними митами, однак його можливості в цьому напрямку обмежені тим, що обсяги американського експорту до Китаю суттєво менші за китайський експорт до США".
Деталі: Трамп звинуватив Китай у порушенні зобов’язань щодо скорочення виробництва фентанілу та заявив, що Комуністична партія Китаю "субсидувала та заохочувала" компанії до постачання цієї небезпечної речовини в США.
Китай закликав США "розглядати та вирішувати свої проблеми з фентанілом та інші об’єктивно та раціонально, а не погрожувати іншим країнам митами".
Уряд Китаю стверджує, що справжньою причиною епідемії смертей від фентанілу в Сполучених Штатах є неспроможність Америки приборкати наркозалежність, а не великомасштабне виробництво або експорт Китаєм хімічних речовин, які використовуються в основному нелегальними лабораторіями в Мексиці для виробництва наркотику.
Передісторія:
- Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю.
- Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про запровадження дзеркальних тарифів на американський імпорт на суму 106 мільярдів доларів.
- Мексиканський уряд у відповідь також підготував санкційний пакет, який буде введено найближчим часом.