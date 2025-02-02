За добу Сили оборони України знищили 1320 окупантів – Генштаб
Неділя, 2 лютого 2025, 07:25
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – за минулу добу відмінусували 1 320 окупантів та 148 одиниць техніки ворога.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.02.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 840 360 (+1 320) осіб;
- танків – 9 908 (+6) од;
- бойових броньованих машин – 20 667 (+14) од;
- артилерійських систем – 22 538 (+45) од;
- РСЗВ – 1 267 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 793 (+99) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35 709 (+80) од.
- Спеціальної техніки – 3 729 (+2)
Дані уточнюються.