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За добу Сили оборони України знищили 1320 окупантів – Генштаб

Іван Д'яконовНеділя, 2 лютого 2025, 07:25
За добу Сили оборони України знищили 1320 окупантів – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – за минулу добу відмінусували 1 320 окупантів та 148 одиниць техніки ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.02.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 840 360 (+1 320) осіб;
  • танків – 9 908 (+6) од;
  • бойових броньованих машин – 20 667 (+14) од;
  • артилерійських систем – 22 538 (+45) од;
  • РСЗВ – 1 267 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 793 (+99) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35 709 (+80) од.
  • Спеціальної техніки – 3 729 (+2)

Дані уточнюються.

втрати у війніГенштаб
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