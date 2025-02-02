У Божковській колонії катували і вбивали ув’язнених – ДБР

Працівники ДБР встановили, що у "Божковській виправній колонії (№16)" діяла організована група, яка катувала і вбивала ув’язнених. П’ятьом службовим особам колонії повідомили про підозру.

Джерело: ДБР

Дослівно: "Навесні 2024 року Бюро викрило масштабну систему катування в’язнів у Божковській колонії.

Реклама:

У ході кропіткої роботи слідчим вдалось довести не лише факти знущань та побиття, але й фактичного вбивства ув’язнених, коли жорстокість катувань спричиняла смерть увʼязнених.

Слідство встановило, що жертвами злочинців були майже всі, хто вперше туди потрапляв. Задокументовано факт смерті одного з ув’язнених від отриманих тілесних ушкоджень".

Деталі: Повідомляється, що новоприбулим погрожували та били до тих пір, поки не ламали їхню волю й не змушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки адміністрації установи.

РЕКЛАМА:

У ДБР повідомляють, що з моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на відеокамеру: "У разі відмови до нього застосовувалися тортури: били руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо".

Серед іншого, наприклад задокументовано факт нанесення понад 200 ударів одному із засуджених.

П’ятьом службовим особам Державної установи "Божковська виправна колонія (№16)" повідомлено про нову підозру за ч. 3 ст. 28 КК України (організована група), ч. 2 статті 127 (катування), дії керівника організованої групи додатково кваліфіковані за частиною другою статті 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.