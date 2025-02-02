Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, аби ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів УП

У Божковській колонії катували і вбивали ув’язнених – ДБР

Альона Мазуренко Неділя, 2 лютого 2025, 13:54
У Божковській колонії катували і вбивали ув’язнених – ДБР
фото: ДБР

Працівники ДБР встановили, що у "Божковській виправній колонії (№16)" діяла організована група, яка катувала і вбивала ув’язнених. П’ятьом службовим особам колонії повідомили про підозру.

Джерело: ДБР

Дослівно: "Навесні 2024 року Бюро викрило масштабну систему катування в’язнів у Божковській колонії.

Реклама:

У ході кропіткої роботи слідчим вдалось довести не лише факти знущань та побиття, але й фактичного вбивства ув’язнених, коли жорстокість катувань спричиняла смерть увʼязнених.

Слідство встановило, що жертвами злочинців були майже всі, хто вперше туди потрапляв. Задокументовано факт смерті одного з ув’язнених від отриманих тілесних ушкоджень".

Деталі: Повідомляється, що новоприбулим погрожували та били до тих пір, поки не ламали їхню волю й не змушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки адміністрації установи.

РЕКЛАМА:

У ДБР повідомляють, що з моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на відеокамеру: "У разі відмови до нього застосовувалися тортури: били руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо".

Серед іншого, наприклад задокументовано факт нанесення понад 200 ударів одному із засуджених.

П’ятьом службовим особам Державної установи "Божковська виправна колонія (№16)" повідомлено про нову підозру за ч. 3 ст. 28 КК України (організована група), ч. 2 статті 127 (катування), дії керівника організованої групи додатково кваліфіковані за частиною другою статті 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

ДБРв'язницятортури
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У 2022 році Залужний пропонував наступати на Бєлгород, щоб захистити Харків – генерал Назаров
Уряд дозволив бронювати 100% медпрацівників і прокурорів САП
оновлено, фотоУ Харкові ворожий дрон атакував Слобідський район: була велика пожежа на підприємстві
Командувач сухопутних військ про вбивства і напади на ТЦК: Це червона лінія, яку не можна перетинати
Зеленський про членство в НАТО: 800-тисячна армія України може стати бонусом для Альянсу
Трамп розпочав торговельну війну з Канадою, Мексикою та Китаєм
Усі новини...
ДБР
ДБР: Бухгалтер військової частини вкрав понад 2 мільйони виплат зниклих безвісти бійців
У Дніпрі затримали дезертира, який організував схему незаконного виїзду чоловіків за кордон
У Харкові ДБР викрило схему ухилення від мобілізації через ТЦК
Останні новини
14:29
На Курщині відмінусувався віце-губернатор Приморського краю РФ, який командував загоном окупантів
14:20
Сім'я з дитиною, медсестра та волонтерка: що відомо про загиблих внаслідок атаки РФ на Полтаву
14:17
Глава МЗС Іспанії: про мир говорить лише Зеленський, Путін говорить про війну
14:12
УСПП Кінаха програв суд Кабміну щодо приміщень у будинку на Хрещатику
14:05
Прем'єр Фінляндії стурбований тарифними погрозами Трампа на адресу ЄС
13:54
У Божковській колонії катували і вбивали ув’язнених – ДБР
13:44
Експрем’єр Франції очолив парламентську групу дружби з Україною
13:30
Науковці виявили, що атмосфера Землі здатна до самоочищення: як воно відбувається
13:26
У готелі в центрі Львова пролунав вибух: чоловік кинув невідомий пристрій
13:23
Мексика анонсувала свої мита на американські товари у відповідь на дії Трампа
Усі новини...
Реклама:
Реклама: