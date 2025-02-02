У Великій Новосілці ворог потрапив у вогневий мішок – 110 ОМБр

Бійці 110 ОМБр повідомляють, що окупанти потрапили у вогневий мішок у Великій Новосілці, що на Донеччині. Цей населенний пункт загарбники за даними аналітиків DeepState окупували в сінці січня 2025 року.

Джерело: 110 ОМБр

Дослівно: "Що відбувається в Великій Новосілці? Бої за місто продовжуються. Ворог потрапив у вогневий мішок. Просуватися далі він не може, та разом з тим підсилювати свої підрозділи в місті вимушений. Активно працює наша аеророзвідка, яка фіксує пересування та місцезнаходження окупантів.

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Потім в бій вступають FPV та арта, складають підвали в яких засів ворог, хоронять його там живцем. Наразі противник не розуміє що робити".

Окупанти потрапили у вогневий мішок у Великій Новосілці, що на Донеччині. pic.twitter.com/5U27djQPSv — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 2, 2025

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