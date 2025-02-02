У Великій Новосілці ворог потрапив у вогневий мішок – 110 ОМБр
Бійці 110 ОМБр повідомляють, що окупанти потрапили у вогневий мішок у Великій Новосілці, що на Донеччині. Цей населенний пункт загарбники за даними аналітиків DeepState окупували в сінці січня 2025 року.
Джерело: 110 ОМБр
Дослівно: "Що відбувається в Великій Новосілці? Бої за місто продовжуються. Ворог потрапив у вогневий мішок. Просуватися далі він не може, та разом з тим підсилювати свої підрозділи в місті вимушений. Активно працює наша аеророзвідка, яка фіксує пересування та місцезнаходження окупантів.
Потім в бій вступають FPV та арта, складають підвали в яких засів ворог, хоронять його там живцем. Наразі противник не розуміє що робити".
Окупанти потрапили у вогневий мішок у Великій Новосілці, що на Донеччині. pic.twitter.com/5U27djQPSv— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 2, 2025
Передісторія:
- В ніч на 29 січня аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські війська окупували населений пункт Велика Новосілка та просунулися в низці інших населених пунктах Донецької області.
- В ніч на 26 січня аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські війська окупували село Времівка та практично захопили Велику Новосілку в Донецькій області.
- 24 січня російські окупанти публікують кадри із центральних вулиць Великої Новосілки, що на Донеччині. Аналітики DeepState вважають, що битва за населений пункт добігає кінця.
- 23 січня повідомлялося, що на Новопавлівському напрямку поблизу Великої Новосілки є ризик оперативного оточення українських військ.