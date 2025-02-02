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У Великій Новосілці ворог потрапив у вогневий мішок – 110 ОМБр

Альона Мазуренко Неділя, 2 лютого 2025, 15:32
У Великій Новосілці ворог потрапив у вогневий мішок – 110 ОМБр
мапа DeepState 2 лютого

Бійці 110 ОМБр повідомляють, що окупанти потрапили у вогневий мішок у Великій Новосілці, що на Донеччині. Цей населенний пункт загарбники за даними аналітиків DeepState окупували в сінці січня 2025 року.

Джерело: 110 ОМБр

Дослівно: "Що відбувається в Великій Новосілці? Бої за місто продовжуються. Ворог потрапив у вогневий мішок. Просуватися далі він не може, та разом з тим підсилювати свої підрозділи в місті вимушений. Активно працює наша аеророзвідка, яка фіксує пересування та місцезнаходження окупантів.

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Потім в бій вступають FPV та арта, складають підвали в яких засів ворог, хоронять його там живцем. Наразі противник не розуміє що робити".

Передісторія:

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війнаДонецька областьокупаціяЗбройні сили
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