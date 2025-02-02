Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, аби ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів УП

Росіяни скинули КАБ на центр Херсона: поранено двоє жінок, одна у важкому стані

Катерина ТищенкоНеділя, 2 лютого 2025, 19:40
Росіяни скинули КАБ на центр Херсона: поранено двоє жінок, одна у важкому стані
наслідки обстрілу Херсона 2 лютого, скріншот відео ОВА

Російські війська у неділю вдень скинули КАБ на житлову забудову в центральній частині Херсона, постраждали двоє жінок, одна з них перебуває в тяжкому стані.

Джерело: керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Реклама:

Пряма мова: "Орієнтовно о 16:00 по центральній частині Херсона "прилетіла" російська керована авіаційна бомба. Удар прийшовся по житловій забудові.

На цю хвилину відомо про двох постраждалих через атаку ворожої авіації.

До лікарні у середньому стані тяжкості доставили 40-річну жінку. Вона дістала вибухову травму, контузію та уламкові поранення спини.

РЕКЛАМА:

Ще одну потерпілу – 46-річну херсонку – дістали з-під завалів зруйнованого будинку. У неї – вибухова травма, контузія та поранення черева. Наразі жінка перебуває у медзакладі у тяжкому стані".

Що передувало: Раніше 2 лютого російські війська атакували з БпЛА маршрутку в Херсоні, внаслідок чого постраждало 5 людей, з яких двоє дітей.

Херсонвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Скандальну кампанію "Медузи" припинили, матеріали видалили – посол
Зеленський: Ми відстояли свою незалежність і як ніколи близькі до миру
Зеленський про конфлікт АОЗ і Міноборони: Умєров чітко розуміє, що пауз в постачанні армії не має бути
фотоВбивство військового ТЦК у Пирятині: двом чоловікам повідомили про підозру
Уряд дозволив бронювати 100% медпрацівників і прокурорів САП
оновлено, фотоУ Харкові ворожий дрон атакував Слобідський район: була велика пожежа на підприємстві
Усі новини...
Херсон
Росіяни атакували маршрутку в Херсоні: 5 постраждалих, з них двоє дітей
У Херсоні та області від ворожих БпЛА загинули люди
Правобережжя Херсонщини наприкінці 2024-го: поглиблення кризи, інтенсивні обстріли та постійні виклики
Останні новини
19:40
відеоРосіяни скинули КАБ на центр Херсона: поранено двоє жінок, одна у важкому стані
19:31
У Берліні і Дрездені стались чотири напади правих екстремістів
19:15
Путін заявив, що європейські політики стануть біля ноги Трампа й "махатимуть хвостиком"
18:50
Нацбанк вперше з початку року купив понад мільйон доларів
18:35
Скандальну кампанію "Медузи" припинили, матеріали видалили – посол
18:11
Як пройти ВЛК за електронним направленням? У Міноборони пояснили процедуру
18:07
У Полтаві завершили розбирати завали: 14 загиблих, 20 постраждалих
17:54
Зеленський очікує візиту спецпредставника Трампа найближчим часом
17:52
колонкаКомандування Сухопутних військ пояснило, чому мобілізують працівників оборонних підприємств
17:34
Ринки готуються до потрясінь після оголошення нових мит Трампа
Усі новини...
Реклама:
Реклама: