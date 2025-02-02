Росіяни скинули КАБ на центр Херсона: поранено двоє жінок, одна у важкому стані

Російські війська у неділю вдень скинули КАБ на житлову забудову в центральній частині Херсона, постраждали двоє жінок, одна з них перебуває в тяжкому стані.

Джерело: керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

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Пряма мова: "Орієнтовно о 16:00 по центральній частині Херсона "прилетіла" російська керована авіаційна бомба. Удар прийшовся по житловій забудові.

На цю хвилину відомо про двох постраждалих через атаку ворожої авіації.

До лікарні у середньому стані тяжкості доставили 40-річну жінку. Вона дістала вибухову травму, контузію та уламкові поранення спини.

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Ще одну потерпілу – 46-річну херсонку – дістали з-під завалів зруйнованого будинку. У неї – вибухова травма, контузія та поранення черева. Наразі жінка перебуває у медзакладі у тяжкому стані".

Що передувало: Раніше 2 лютого російські війська атакували з БпЛА маршрутку в Херсоні, внаслідок чого постраждало 5 людей, з яких двоє дітей.