На Покровському напрямку Сили оборони знешкодили понад 350 окупантів – Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 93 бойових зіткнення, зокрема на Покровському напрямку ворог атакував 39 разів, водночас українські воїни ліквідували 156 та поранили 195 окупантів на цьому напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: Противник завдав три ракетних та 36 авіаційних ударів, використавши три ракети та 62 керовані бомби, 992 удари дронами-камікадзе, здійснив майже 4500 обстрілів позицій українських військ.

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На Харківському напрямку українські війська відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Гатище.

Ворог 18 разів атакував українські укріплення на Куп’янському напрямку, в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Степова Новоселівка, Богуславка, Загризове, Лозова, три боєзіткнення ще тривають.

На Лиманському напрямку за день російські війська вісім разів штурмували позиції українських захисників в поблизу Новоєгорівки, Новолюбівки, Макіївки, Ямполівки та в напрямку Серебрянки.

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На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили дві атаки ворожих військ неподалік Білогорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку українські війська відбивали дві атаки противника в районах населених пунктів Предтечине та Часів Яр, одна атака ще не завершена.

На Торецькому напрямку окупанти за неділю вісім разів штурмували позиції оборонців поблизу Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 39 штурмових і наступальних дій. Активність російських окупантів – в районах Зеленого Поля, Тарасівки, Успенівки, Єлизаветівки, Водяного Другого, Миролюбівки, Променя, Котлярівки, Олексіївки, Дачного та Улаклів, два боєзіткнення ще тривають.

За попередніми підрахунками, у неділю українські воїни ліквідували 156 та поранили 195 окупантів на даному напрямку; знищили один танк, дві самохідні артилерійські установки, 16 одиниць автомобільної техніки, дві радіолокаційні станції, один мотоцикл, також завдали пошкоджень РСЗВ БМ-21 "Град", міномету та двом гарматам окупантів.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили одну атаку позицій українських військ, противник намагався просунутись в напрямку Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку агресор завдав авіаудару в районі Новополя.

На Оріхівському напрямку відбулось одне боєзіткнення в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку російські загарбники наступальних дій не проводили, проте завдали авіаудару по району Херсона.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Українські воїни відбивали 12 атак загарбницької армії на цьому напрямку, на даний час п’ять боєзіткнень триває, крім того, авіація ворога завдала по власній території 16 авіаударів, скинувши при цьому 21 КАБ, також ворог здійснив 363 обстріли населених пунктів та позицій українських військ (в тому числі 2 – із РСЗВ).