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Прем’єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу вирушив до Вашингтона для зустрічі з Трампом

Іван Д'яконовПонеділок, 3 лютого 2025, 01:54
Прем’єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу вирушив до Вашингтона для зустрічі з Трампом

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 4 лютого проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Він висловив сподівання, що співпраця з новою адміністрацією США може змінити вигляд Близького Сходу.

Джерело: The Times of Israel 

Деталі: Нетаньягу сказав, що його зустрічі в столиці США "будуть присвячені важливим, критичним питанням, що стоять перед Ізраїлем і регіоном – перемозі над ХАМАС, звільненню всіх Ізраїльських заручників і боротьбі з іранською терористичною віссю в усіх її компонентах, віссю, яка загрожує миру в Ізраїлі, на Близькому Сході і в усьому світі".

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Виступаючи перед посадкою в літак, Нетаньягу зазначив, що "він є першим іноземним лідером, який зустрічається з Трампом у Білому домі від моменту його інавгурації". Це, своєю чергою, є "свідченням міцності ізраїльсько-американського альянсу", а також "свідчення міцності нашої особистої дружби", зазначив Нетаньягу.

Пряма мова Нетаньягу: "Рішення, які ми ухвалили у війні, вже змінили вигляд Близького Сходу... Наші рішення і мужність наших солдатів перекроїли карту. Але я вірю, що працюю в тісному контакті з президентом Трампом, ми можемо перекроїти її ще більше, і в кращий бік. Я вірю, що ми можемо зміцнити безпеку, розширити коло миру і досягти чудової епохи миру за допомогою сили".

Передісторія: 

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  • Речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що президент Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зустрінуться у Вашингтоні у вівторок, 4 лютого.
  • Раніше ізраїльська сторона повідомляла, що Нетаньягу зустрінеться в Білому домі з президентом Трампом наступного тижня.
  • В офісі ізраїльського прем'єра розповіли, що Нетаньягу став першим іноземним лідером, який отримав запрошення до Білого дому під час другого президентського терміну Трампа.

ІзраїльСША
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