Операції з підривами ТЦК курують російські спецслужби – ЦПД

Операції з підривами територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Україні організовують російські спецслужби.

Джерело: керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко

Деталі: За словами Коваленка, операції з саботажу ТЦК та СП курують структури Головного розвідувального управління та Федеральної служби безпеки Росії.

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Крім фізичних атак, Росія посилює інформаційні операції, активно використовуючи медіапростір для підриву мобілізаційних процесів.

Пряма мова: "Паралельно з цим посилюється й медійна кампанія, яка триває з 2022 року, але особливо великі зусилля щодо підриву мобілізації і вливання в медійну частину (блогери, боти, соцмережі) росіяни вкладають з 2024 року".

Передісторія:

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