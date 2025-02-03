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Операції з підривами ТЦК курують російські спецслужби – ЦПД

Іван Д'яконовПонеділок, 3 лютого 2025, 02:29
Операції з підривами ТЦК курують російські спецслужби – ЦПД
Ілюстративне фото: Національна поліція

Операції з підривами територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Україні організовують російські спецслужби.

Джерело: керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко

Деталі: За словами Коваленка, операції з саботажу ТЦК та СП курують структури Головного розвідувального управління та Федеральної служби безпеки Росії.

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Крім фізичних атак, Росія посилює інформаційні операції, активно використовуючи медіапростір для підриву мобілізаційних процесів. 

Пряма мова: "Паралельно з цим посилюється й медійна кампанія, яка триває з 2022 року, але особливо великі зусилля щодо підриву мобілізації і вливання в медійну частину (блогери, боти, соцмережі) росіяни вкладають з 2024 року".

Передісторія:

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  • Увечері 2 лютого біля будівлі районного ТЦК та СП у Павлограді Дніпропетровської області стався вибух, поранено чоловіка – за попередніми даними, військовослужбовця.
  • 1 лютого у будівлі Рівненського обласного ТЦК та СП вдень стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула, 6 дістали поранень.
  • Того ж дня на автозаправній станції в місті Пирятин Полтавської області під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру невідомий з рушниці застрелив військовослужбовця Полтавського ТЦК, забрав його автомат та втік з одним з мобілізованих. Пізніше в поліції повідомили про затримання обох фігурантів по "гарячих слідах".
  • Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий відреагував на напади на військових ТЦК, закликавши до жорсткої реакції влади та покарання для вбивць.

ТЦКвибухРосія
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