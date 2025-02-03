США скасовує тимчасовий захист для понад 300 тисяч венесуельців

Іммігрант з Венесуели марно намагається отримати доступ до додатку CBP One, який був створений, щоб дозволити мігрантам планувати в'їзд до США. Фото: Getty Images

Адміністрація Дональда Трампа припинила дію статусу тимчасового захисту (TPS) для більш ніж 300 тисяч венесуельців, які перебувають у США. Рішення набуде чинності через два місяці після офіційного оприлюднення.

Джерело: The New York Times з посиланням на урядові документи

Деталі: Видання зазначає, що статус TPS надає тимчасовий захист від депортації та дозвіл на роботу для громадян країн, які переживають збройні конфлікти, природні катастрофи або інші надзвичайні ситуації.

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У 2023 році адміністрація Джо Байдена продовжила дію TPS для венесуельців на 18 місяців через складну гуманітарну ситуацію в їхній країні.

Однак нова адміністрація Трампа вирішила скасувати це продовження.

Згідно з отриманими документами, міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем дійшла висновку, що TPS більше не потрібен, оскільки він не відповідає національним інтересам Сполучених Штатів.

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Дослівно: "Це рішення свідчить про намір продовжити посилення імміграційної політики, що розпочалося ще в його першу каденцію.

Тоді Трамп намагався позбавити статусу тимчасового захисту мігрантів із Судану, Сальвадору, Гаїті та інших країн, однак ці зусилля були заблоковані федеральними судами через порушення процедур.

Це рішення також є частиною ширшої стратегії адміністрації Трампа щодо посилення імміграційної системи. Вона передбачає припинення програм, які дозволяли мігрантам законно в’їжджати до США, та замороження системи надання притулку".

Деталі: Згідно з повідомленням, на момент ухвалення рішення понад 300 тисяч венесуельців мали статус TPS до квітня. Ще одна група з понад 250 тисяч осіб має цей статус до вересня і поки що не постраждає від нового рішення. Однак цей крок свідчить, що вони також можуть опинитися під загрозою в майбутньому.

Програма TPS була створена для захисту мігрантів, які не можуть повернутися до своїх країн через стихійні лиха чи збройні конфлікти. В останні роки значна кількість венесуельців покинула країну через економічну кризу та політичну нестабільність під керівництвом президента Ніколаса Мадуро.

Адміністрація Байдена тривалий час стикалася з труднощами у здійсненні депортацій до Венесуели, оскільки уряд Мадуро відмовлявся приймати депортаційні рейси.

2 лютого Трамп заявив у соціальних мережах, що ситуація змінилася.

Пряма мова Трампа: "Венесуела погодилася прийняти всіх своїх незаконних мігрантів, які перебували в США, включаючи членів банди Tren de Aragua. Венесуела також зобов’язалася забезпечити їх повернення. Ми розпочали процес масової депортації незаконних мігрантів з усіх країн, і всі держави погодилися прийняти своїх громадян назад".

Деталі: Демократи в Конгресі закликали Трампа зберегти статус TPS.

"З огляду на зростаючу нестабільність, репресії та відсутність безпеки у Венесуелі, а також у межах усіх застосовних правил і норм, ми вимагаємо більше інформації про причини такого рішення департаменту", – написали конгресмени-демократи у листі до Міністерства внутрішньої безпеки.

"Ми також наполегливо закликаємо вас продовжити термін дії статусу TPS для Венесуели, щоб і надалі надавати захист і підтримку венесуельцям, які рятуються від політичної, економічної та гуманітарної кризи у своїй країні", – йдеться в листі.

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