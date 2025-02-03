Росіяни втратила на війні ще 1300 окупантів – Генштаб
Понеділок, 3 лютого 2025, 07:23
За минулу добу втрати росіян на війні вбитими та пораненими склали 1 300 військових, також ЗСУ знищили 51 артилерійську систему загарбників.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.25 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 841660 (+1300) осіб,
- танків ‒ 9920 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20685 (+18) од,
- артилерійських систем – 22589 (+51) од,
- РСЗВ – 1268 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 1053 (+3) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23911 (+118),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35798 (+89) од,
- спеціальної техніки ‒ 3731 (+2).